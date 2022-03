PSV gaat vol voor Ruud van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt

Maandag, 21 maart 2022 om 22:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:30

Ruud van Nistelrooij is de belangrijkste kandidaat om de vertrekkende trainer Roger Schmidt na dit seizoen op te volgen, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. Hoewel de coach van Jong PSV eerder dit kalenderjaar nog aangaf zich niet beschikbaar te stellen voor de functie, lijkt de Eindhovense leiding toch vol voor de oud-spits te willen gaan. Fred Rutten zou in beeld zijn als assistent-trainer.

Aanstaande algemeen directeur Marcel Brands zou een belangrijke rol spelen bij de keuze voor de gewenste trainer. Hoewel Brands ook pas na dit seizoen in dienst treedt, is hij logischerwijs al druk bezig met de opvolging van Schmidt. De toekomstige algemeen directeur ziet in Rutten een geschikte, geroutineerde assistent, die zelf al aangegeven zou hebben geïnteresseerd te zijn in de beoogde rol. Het is overigens nog niet helemaal zeker of Van Nistelrooy in de benoemde combinatie aan de slag zou willen gaan.

De 59-jarige Rutten stond eerder al drie jaar lang aan het roer bij PSV als hoofdcoach en vijf jaar assistent-trainer. Daarnaast was hij hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht. Van Nistelrooy wil met Rutten mogelijk tóch de uitdaging aangaan bij het eerste elftal van de Eindhovenaren.

De wens van Brands is dus opvallend, daar hij geen genoegen lijkt te nemen met het antwoord van Van Nistelrooij of hij geïnteresseerd is in het hoofdtrainerschap bij PSV: 'Nee.' De nieuwe algemeen directeur lijkt veel vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van Van Nistelrooij, die zeker met Rutten aan zijn zijde de stap van Jong PSV naar de hoofdmacht aan zou kunnen. Eerder gaf de beoogde coach van volgend seizoen nog aan 'het trainersvak eerst te willen doorgronden' en zijn 'route zelf uit te willen stippelen'.