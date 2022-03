Patrick Kluivert wil naar Ajax: ‘Ik ben klaar, het is tijd voor een grote club’

Maandag, 21 maart 2022 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:59

Patrick Kluivert acht zichzelf rijp om de nieuwe trainer van Ajax te worden. De 45-jarige oud-spits wil zijn trainersloopbaan dolgraag nieuw leven inblazen en is niet terughoudend als Ajax wordt genoemd. "Ja, ik zou zeker trainer bij Ajax willen worden. Dat zou kunnen", aldus Kluivert in een interview op de Amerikaanse variant van ESPN.

Kluivert werd door sommige media genoemd als mogelijke opvolger bij Ajax van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars, maar daar lijken zijn ambities überhaupt niet te liggen. "Ik wil absoluut verder in het trainersvak", aldus Kluivert. "Waar ik heen wil? Ergens waar er een goed project is, daar wil ik dan de hoofdtrainer zijn, natuurlijk. Ik ben nu aan het kijken wat interessant kan zijn."

Patrick Kluivert mogelijke opvolger Erik ten Hag? ?? "Ik ben er klaar voor" pic.twitter.com/FT8DPt1O73 — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2022

De gespreksleider werpt op dat Erik ten Hag wordt gelinkt aan grote clubs en komende zomer mogelijk gaat vertrekken bij Ajax. Kluivert reageert enthousiast op de suggestie. "Ja, het zou kunnen. Als God wil dat ik trainer van Ajax word, waarom niet? Of ik er klaar voor ben? Ja, ik ben klaar", zegt Kluivert met veel overtuiging. "Ja, ik ben er klaar voor", herhaalt hij.

Kluivert sloot in 2008 zijn actieve voetballoopbaan af bij Lille OSC en begon daarna direct aan de verkorte trainerscursus van de KNVB. "Sommige ex-spelers willen een pauze na hun carrière, maar ik wilde direct verder gaan. En het werkte: ik heb Jong FC Twente (2011-2013, red.) en Curaçao (2015-2016 en interim in 2021, red.) gedaan. Nu is het tijd voor mij om naar een grotere club te gaan." Kluivert werkte vanaf 2016 ook een jaar als directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain en was van 2019 tot 2021 hoofd jeugdopleidingen bij Barcelona.