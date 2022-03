Beging Danny Makkelie kapitale inschattingsfout? ‘Dit is een strafschop’

Zondag, 20 maart 2022 om 16:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:11

Mario Been en Marciano Vink discussiëren na de memorabele Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (3-2) door over een opmerkelijk moment uit de tweede helft. Lisandro Martínez ging daarbij in het strafschopgebied van Ajax een fysiek duel aan met Cyriel Dessers, zonder dat de bal nog bij een van twee in de buurt was. "Hij kreeg best een beuk", stelt ESPN-presentator Milan van Dongen vast aan de hand van de beelden.

Scheidsrechter Danny Makkelie was er direct van overtuigd dat er geen overtreding gemaakt werd door de verdediger van Ajax. Hulp van de VAR werd dan ook niet ingeroepen. "Ik moet zeggen: ik moet Makkelie een compliment geven", zegt Been in eerste instantie. "Die heeft enorm veel door laten gaan in deze wedstrijd, waar het halve dingetjes waren. Daar heb ik niet zo'n probleem mee. Ik vind dat hij echt goed gefloten heeft."

Toch is Been kritisch over het moment tussen Martínez en Dessers. De verdediger van Ajax had vlak daarvoor de bal afgepakt bij de spits van Feyenoord en zocht hem vervolgens nogmaals op. "Dit vind ik dus totaal geen intentie om een bal te spelen, als je dat bedoelt, tja...", aldus Been. "Kijk, hij zoekt hem gewoon op. Dit is een overtreding, binnen de zestien, dan zou je kunnen zeggen: dit is een strafschop." Van Dongen denkt dat de VAR een eventueel gegeven strafschop nooit zou hebben teruggedraaid. "Dat denk ik ook niet, nee", zegt Been. Vink lijkt het ermee eens te zijn en zegt: "Ze zullen niet zo snel een penalty hiervoor geven, maar dit is gewoon totaal onnodig."