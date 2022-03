Ten Hag getergd na vraag van journalist: ‘Jij wil het in één vak duwen’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 14:45 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag heeft het allesbehalve makkelijk gehad na de uitschakeling in de Champions League tegen Benfica. De trainer van Ajax geeft op de persconferentie in de aanloop naar De Klassieker aan 'wel even klaar met voetbal te zijn geweest', en dat hij zich buiten het duel met Feyenoord niet met de sport heeft beziggehouden. Ook reageerde Ten Hag getergd op een stelling van de NOS, die hintte naar een persoonlijke fout van André Onana als oorzaak van de eliminatie.

"Ik heb de afgelopen dagen even geen voetbal gekeken", erkent Ten Hag. "Ik was er wel even klaar mee." De oefenmeester geeft aan met zijn complete selectie uitgebreid gereflecteerd te hebben op het resultaat van afgelopen dinsdag. "Ik heb met heel veel spelers gezeten. Niet alleen met Onana. Ook in groepjes, om de stemming te peilen. En daarbij wilde ik ook meenemen en benadrukken wat goed was, want uiteindelijk hebben wij een geweldig Champions League-seizoen gespeeld en ook in het tweeluik hebben we heel veel goede dingen laten zien."

Op een nieuwe hint naar de schuld van Onana aan de enige tegentreffer reageert Ten Hag geërgerd. "Het ligt niet alleen aan die fout, gezien het overwicht dat we hadden. We hadden voldoende mogelijkheden, die we af hadden moeten maken. Jij wil het in één vak duwen. Ik schep daarin helderheid: het is een teamprestatie. Het team heeft het laten liggen."

Ten Hag heeft zich ondanks zijn 'voetbalpauze' wel beziggehouden met 'de volgende finale': De Klassieker tegen Feyenoord, komende zondag. "We hebben een nare smaak om weg te spoelen. We hebben nog heel veel om voor te spelen dit seizoen: de competitie en de beker. Er komen nog heel veel finales aan, en zondag is zo'n finale." Bij winst garandeert Ajax zich minimaal van nog een speelronde aan kop van de Eredivisie; nummer drie Feyenoord kan bij een overwinning inlopen tot op drie punten.