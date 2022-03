Drama De Ligt roept nationaal trauma op: ‘Dit overkomt hem keer op keer...’

Donderdag, 17 maart 2022 om 00:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Matthijs de Ligt ging woensdagavond met Juventus pijnlijk ten onder in de Champions League tegen Villarreal (0-3). De 22-jarige verdediger krijgt in de studio van RTL 7 forse kritiek op zijn kwalijke rol bij de laatste twee doelpunten. Ron Vlaar signaleert zelfs een negatief patroon bij De Ligt, die het in zijn ogen op cruciale momenten laat afweten. "Het overkomt hem wel keer op keer", aldus de oud-verdediger.

Juventus kwam in de slotfase op 0-1 achterstand en was in volle jacht op minimaal een gelijkmaker, die verlenging had kunnen opleveren. In plaats daarvan besliste Villarreal-verdediger Pau Torres de wedstrijd in de 85ste minuut met een intikker, nadat een hoekschop was doorgekopt bij de eerste paal. Opvallend aan het doelpunt is hoe makkelijk Torres wegliep bij De Ligt. "Die laat zijn man uit de rug vertrekken", analyseert Hedwiges Maduro. "Hij verwacht dat de bal weggekopt wordt, maar je moet wel met je man meelopen."

VILLARREAL OP 0-2 ?? Pau Torres kopt de gele onderzeeër naar de kwartfinale ??#ZiggoSport #UCL #JUVVIL pic.twitter.com/HIhANpBJTz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022

Vlaar is dodelijk over het moment. "Hij stapt gewoon uit...", aldus de 32-voudig international. "En hij wijst nu weer naar anderen, maar dit blijft dan toch een beetje aan hem plakken... Daar hebben we het al vaker over gehad, maar dat zijn van die momentjes... Als je teruggaat naar die vorige wedstrijd, daar stapte hij uit en ontstond die 1-1... hier vandaag bij de corner en ook bij de penalty. Dat gaat wel weer optellen."

Met het strafschopmoment doelt Vlaar op de merkwaardige poging van De Ligt om een schot van landgenoot Arnaut Danjuma te blokken. De Ligt gleed weg en probeerde met zijn rug naar de bal te springen, maar maakte hands en kreeg een strafschop tegen. "Op een belangrijk moment glijdt hij weg, net als bij het Nederlands elftal", zo roept Vlaar een nationaal trauma op: het wegglijden en de handsbal van De Ligt op het EK tegen Tsjechië, waarna een rode kaart volgde en Oranje dramatisch ten onder ging.

Het stort in elkaar bij Juventus! ????? Na een handsbal van De Ligt, krijgt Villarreal opnieuw een penalty en is het die andere Nederlander op het veld die het allemaal nog pijnlijker maakt ?? De Spanjaarden maken gehakt van de Italianen, 3-0! ??#ZiggoSport #UCL #JUVVIL pic.twitter.com/loVs1BQqsE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022

"Tja, het is heel ongelukkig, maar het overkomt hem wel keer op keer", zegt Vlaar over het penaltymoment tegen Villarreal. "Als hij gewoon goed op zijn benen staat... maar om wat voor reden dan ook krijgt hij dat niet voor elkaar. Je kan zeggen dat het ongelukkig is, maar het overkomt hem wel te vaak. Dit zijn natuurlijk hele dure momenten. Hij speelt bij Juventus, daar word je wel op afgerekend."

De reactie van Matthijs de Ligt

Zelf steekt De Ligt de hand in eigen boezem. "Ik dacht bij de 0-2 dat Álvaro Morata hem wegkopte, maar je moet niet denken, je moet doen", geeft hij toe bij RTL 7. "Een dure les, maar wel heel vervelend." Ook gaat De Ligt in op het strafschopmoment. "Ik probeer er alles aan te doen om die bal te blokken, en dan komt ie zo tegen me aan, klote."

"Heel zuur", concludeert de mandekker over de hele avond. "Tot aan de 75ste minuut ging het niet top, want je scoort niet, maar op zich prima. Maar daarna de laatste 20 minuten was dramatisch natuurlijk. Juventus hoort er niet meer bij, dat kun je wel stellen. Drie jaar achter elkaar in de achtste finale eruit, dan kun je dat wel zeggen. We moeten proberen de weg omhoog te vinden. In de competitie doen we het aardig..." Over Danjuma spreekt De Ligt mooie woorden. "Ik heb hem gesproken, ik denk dat hij een hele goede wedstrijd speelde met veel dreiging."