‘Antony hebben we ook een aantal keer zo zien staan en dan gebeurt er niks’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 19:57 • Chris Meijer

De rode kaart voor Souffian El Karouani tijdens het duel tussen FC Groningen en NEC zorgt voor de nodige discussie. De vleugelverdediger van de Nijmegenaren werd na negentien minuten spelen door scheidsrechter Sander van der Eijk van het veld gestuurd na een kopstoot richting Jörgen Strand Larsen. Mario Been vindt de rode kaart voor El Karouani te zwaar gestraft en stelt dat er in dit soort situaties met twee maten gemeten wordt.

Strand Larsen tikte na een duel de bal tegen de liggende El Karouani aan. De vleugelverdediger stond daardoor op en kwam met zijn hoofd tegen dat van de spits van FC Groningen aan staan. El Karouani duwde vervolgens met zijn hoofd tegen dat van Strand Larsen, wat Van der Eijk interpreteerde als een kopstoot. Videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot deze beslissing van Van der Eijk niet terug te draaien.

“Dat achterlijke gedoe met die koppen tegen elkaar en dan duwen. Dan ben je toch een uilskuiken?”, begint presentator Jan Joost van Gangelen in de rust van het duel in de studio van ESPN. “Helemaal eens”, reageert Kees Kwakman. “Strand Larsen lokt hem uit, want die tikt die bal tegen hem aan. Maar ja, waarom dan met die koppen tegen elkaar. Die stoerdoenerij, het slaat helemaal nergens op. Maar we hebben al vaker gezien dat iemand slaat of natrapt en waar geen rood voor wordt gegeven vanwege de intensiteit.”

?? Rood voor Souffian El Karouani, is dit een terechte beslissing? ?? pic.twitter.com/oc5LPMFvfD — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

“Ik word wel moe van die willekeurige interpretatie. Antony hebben we ook een aantal keer zo zien staan en dan gebeurt er niks”, zo haakt Been in. Zijn mening wordt overigens gedeeld door De Telegraaf-journalist Mike Verweij, die op Twitter schrijft dat Antony en Edson Álvarez eerder met dit soort overtredingen wegkwamen zonder rode kaart.

“Ik vind het vaak meten met twee maten. Dit was te zwaar voor rood. Het hoort niet en het ziet er niet uit, maar het gebeurt nu eenmaal in het voetbal. Dan vind ik een kopstoot heel wat anders dan wat hij doet. Je moet één lijn trekken”, stelt Been. Kwakman besluit: “Het slaat nergens op: een duel op de middenlijn, je maakt net 1-1. Doe gewoon normaal. Strand Larsen lokt hem uit, zeker. Hij krijgt dan misschien geel.”