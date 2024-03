Feyenoord wil aanvaller strikken voor komend seizoen en plant gesprek in

Feyenoord hoopt Yankuba Minteh ook in het seizoen 2024/25 te huren van Newcastle United, zo bevestigt algemeen directeur Dennis te Kloese aan het Algemeen Dagblad. De negentienjarige aanvaller uit Gambia is de afgelopen weken behoorlijk op dreef en vertrekt komende zomer in principe naar de nummer acht van de Premier League. Feyenoord en Newcastle United gaan in april echter om tafel, waarbij Te Kloese inzet op een nieuwe huurdeal.

Te Kloese maakt er geen geheim van dat Feyenoord hoopt op een langer verblijf van Minteh. “Newcastle United komt in april daarover praten. Hij wordt steeds beter. Zijn snelheid is ongelooflijk en hij is nog heel jong.” Volgens het AD zijn the Magpies zeer tevreden over de ontwikkeling die Minteh doormaakt in De Kuip.

Minteh was een van de gevaarlijkste aanvallers tijdens het topduel tussen PSV en Feyenoord.

Zo ziet Newcastle United onder meer dat Minteh steeds beter wordt in het drukzetten, een belangrijke kwaliteit voor buitenspelers in de Premier League. Afgelopen zondag tegen koploper PSV (2-2) snoepte de pijlsnelle Minteh op die manier de bal af van Olivier Boscagli, om vervolgens doelman Walter Benítez te omspelen en de 1-1 binnen te schuiven.

Arne Slot sprak zich een tijd geleden al lovend uit over Minteh. “Ik denk dat er nog heel veel rek in hem zit. Ik weet dat er opiniemakers zijn die vinden dat hij oogkleppen op heeft. Dat vind ik juist niet, hij ziet vaak heel goed wat er om hem heen gebeurt. Hij heeft meer gevoel voor het herkennen van wie wanneer vrij staat, dan men vindt. Maar dat er ruimte voor verbetering is, dat erken ik ook.”

Minteh speelde sinds zijn komst afgelopen zomer 1.309 minuten voor Feyenoord, verdeeld over 27 optredens. Daarin was de Gambiaan goed voor zeven doelpunten en drie assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat Newcastle United in juli overmaakte aan Odense Boldklub om Minteh tot medio 2028 vast te leggen.

De negentienjarige Minteh werd deze week opgenomen in het Elftal van de Week van Voetbalzone, wat zorgde voor behoorlijk wat kritiek. Zelden waren de meningen zo verdeeld over een talent in de Eredivisie. Mario Been weet Minteh in gesprek met journalist Mikos Gouka mooi te omschrijven.

“Snelle spelers zijn vaak langzame denkers. Elke linksback die tegen Minteh moet spelen zal 's nachts wakker liggen van zijn snelheid, maar hij doet soms dingen dat ik denk: doe nou even je hoofd omhoog en kijk beter”, aldus Been tegenover de ochtendkrant. Volgens het AD ziet Feyenoord in Minteh een speler die volgend seizoen de dubbele cijfers kan aantikken qua doelpunten en assists.

