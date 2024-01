Been rakelt pijnlijk verleden van Perez op na plagerij over 10-0 verlies

Een fragment uit de voorbeschouwing van Feyenoord - PSV (1-0) is woensdagavond viraal gegaan op X. Voorafgaand aan de bekerkraker werden beelden getoond uit de tijd dat analist Mario Been trainer was van de Stadionclub. Kenneth Perez dacht vervolgens een grappige opmerking te maken door te beginnen over de historische 10-0 nederlaag van Feyenoord in Eindhoven, maar kreeg van de Rotterdammer een koekje van eigen deeg.

ESPN liet woensdag beelden zien van de wereldgoal die Giovanni van Bronckhorst op 27 januari 2010 maakte tijdens een 0-3 bekerzege van Feyenoord op PSV. In datzelfde jaar liepen de Rotterdammers, onder leiding van Been, tegen een historische 0-10 nederlaag aan in Eindhoven.

Mario Been herinnert Kenneth Perez aan grensrechter Siebert ?? pic.twitter.com/xE2O0U8oz5 — Jan (@Pogbaii) January 24, 2024

Perez kon het na de euforische beelden van Been niet laten om ook over de pijnlijke nederlaag te beginnen. “Was dat in hetzelfde jaar als...” De Deen werd vervolgens direct onderbroken door collega’s Milan van Dongen en Hans Kraay junior. “Jezus, daar zouden we nooit meer over praten!”

“Het was maar zeven doelpunten verschil”, ging Perez verder. Been kon het uiteindelijk niet laten om ook een pijnlijke gebeurtenis uit het verleden van Perez op te rakelen. “Kijk, wij beginnen ook nooit meer over die grensrechter...” Perez haalt zijn schouder op. “Nee hoor, daar mag je gerust over beginnen.”

Nicky Siebert

In 2006 werd Perez als speler van Ajax voor vijf wedstrijden geschorst, nadat hij in het thuisduel met FC Twente (1-1) volledig over de grens ging. De voormalig middenvelder beledigde assistent-scheidsrechter Nicky Siebert op racistische wijze. “Hé man, idioot. Hé kankerneger hé!', riep Perez.

Siebert sprak zich in 2021 tegenover De Volkskrant uit over het incident. “Perez riep kankerneger tegen mij en ik mocht niet meer naar Ajax. Ik vroeg waarom dat niet meer gebeurde en kreeg te horen: dat doen we om het rustig te houden, laat dit maar even voorbijgaan. Dat raakte me. Het leek alsof het mijn schuld was.”

Hoewel Perez zich publiekelijk excuseerde, zal Siebert zijn actie nooit vergeten. “Als je zoiets roept, zit het in jou, je kiest niet zomaar voor dit soort woorden. Hij had ook kunnen roepen: klootzak. Ik vind dat wel een dingetje, ik kan het vergeven, maar niet vergeten.”

