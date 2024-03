Perez looft Feyenoorder: ‘Was nooit een hoogvlieger, maar nu ongelooflijk goed’

Kenneth Perez en Mario Been zijn van mening dat Timon Wellenreuther de eerste doelman van Feyenoord moet blijven. Dat laten zij weten bij Dit Was Het Weekend bij ESPN. De Duitser is normaliter reservedoelman bij Feyenoord achter Justin Bijlow, maar daar mag volgens beide analisten wel verandering in komen.

In de topper tegen PSV blonk de doelman van de Rotterdammers wederom uit en wist hij in de 29e minuut met een schitterende redding de poging van Malik Tillman tegen de paal te duwen.

“Wederom heeft hij fantastisch gekeept. Deze redding, door zijn toedoen is dit geen goal, anders zit die bal er zo in”, concludeert Perez. “Dit is werkelijk een schitterende redding.”

“Hij laat dit al weken zien”, vult collega analist Mario Been aan. “Het is natuurlijk altijd de discussie wie de eerste keeper bij Feyenoord moet zijn. Arne Slot heeft altijd gezegd dat Bijlow zijn eerste doelman is.”

“Als spelers in vorm zijn of het goed doen, dan wissel je ze ook. Dus waarom zou je dat niet met je keepers kunnen doen?”, vraagt Been zich hardop af. “Als hij (Wellenreuther, red.) zo blijft keepen, kan ik me voorstellen dat Slot op een gegeven moment zegt dat hij mag blijven staan.”

“Je zou toch zeggen dat deze Wellenreuther nu boven zijn niveau keept”, gaat Perez verder. “Want dit is toch nooit een hoogvlieger geweest? Iemand die zolang geen eerste keeper is geweest, die keept nu wel zo verschrikkelijk goed, dat is echt niet te geloven!”

“Als Wellenreuther zo blijft keepen zie ik geen noodzaak om daar een andere keeper neer te zetten”, oordeelt Been. “Ook gezien het feit dat Bijlow er dan weer een hele lange tijd uit is geweest en wellicht weer het gevoel moet krijgen.” Perez is het met zijn collega eens. “Ik zou hem ook laten staan.”

