Ideale controleur voor Ajax naar voren geschoven: ‘Hele functionele techniek’

Zaterdag, 25 november 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 07:22

Ajax moet Marten de Roon terug naar Nederland halen, zo zegt Kees Luijckx te gast in Voetbalpraat op ESPN. Volgens de voormalig verdediger is de 32-jarige middenvelder van Atalanta de ideale man om voor controle te zorgen in Amsterdam. Luijckx benoemt daarbij meerdere kwaliteiten van De Roon die Ajax vooruit kunnen helpen en krijgt bijval van collega Mario Been.

Wanneer presentator Milan van Dongen vraagt wie een goede aankoop voor Ajax zou kunnen zijn, komt Luijckx direct met een kraakhelder antwoord. “Marten de Roon!” De 41-voudig international van het Nederlands elftal loopt komende zomer uit zijn contract bij Atalanta. Volgens Transfermarkt is De Roon momenteel nog zo’n 10 miljoen euro waard.

Volgens Luijckx is het ontbreken van een goede controleur de achilleshiel van het kwakkelende Ajax. “Die 6-positie bij Ajax... Ik denk dat Vos een hele goede speler kan worden, maar hij is vaak geblesseerd voor zo’n jonge jongen, dus die positie lijkt mij heel belangrijk.” Vos miste overigens pas twee wedstrijden wegens een blessure dit seizoen, maar was wel nog een aantal keer geschorst.

Ajax doet er verstandig aan een oudere speler aan te trekken op de 6-positie, zo stelt Luijckx. Hij heeft een duidelijke voorkeur. “Ik zou gaan voor De Roon. Hij heeft zoveel ervaring en kan ook gewoon goed voetballen, hoor. Er wordt vaak gedaan alsof hij een sloper is, maar hij heeft een hele goede functionele techniek.”

“Hij heeft jarenlang bij Atalanta in de basis gestaan en ook gewoon een goede opleiding gehad”, gaat Luijckx verder. “Dus dat zou ik echt een goede speler vinden.” Been is het eens met Luijckx, maar vraagt zich af of De Roon de Serie A momenteel zou inwisselen voor Ajax. “Dat is het probleem van Ajax nu, dat zal voor een hoop spelers gelden”, aldus Luijckx.

“Het is minder aantrekkelijk”, concludeert de analist. “Ook voor een trainer die straks Van 't Schip gaat overnemen. Dan wordt er ook een jonge trainer van FC Kopenhagen (Jacub Neestrup, red.) genoemd, waarbij anderen direct zeggen dat hij niet naar Ajax moet gaan, want dan stapt hij in een onzekere situatie”, weet Luijckx.

Luijckx denkt dat het voor De Roon ook fijn kan zijn om terug te keren naar zijn geboorteland. “Misschien wil hij nog drie à vier jaar in Nederland spelen en zijn kinderen gewoon hier naar school laten gaan. Dat soort dingen kunnen allemaal meespelen.”

De Roon is momenteel vaste basisspeler bij Atalanta. Dit seizoen speelde de controleur al zestien officiële wedstrijden voor de Italiaanse club, waarin hij slechts eenmaal werd gewisseld. In totaal staat de teller voor De Roon op 315 officiële duels voor Atalanta, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 22 assists.