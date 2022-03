Aad de Mos verwacht spannende titelrace: ‘Ajax blijft arrogant’

Maandag, 7 maart 2022 om 14:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:38

Aad de Mos verwacht dat de titelrace in de Eredivisie tot de laatste speeldag spannend blijft. PSV won zondag met 3-1 van Heracles Almelo, waarna Ajax in eigen huis door het oog van de naald kroop tegen RKC Waalwijk (3-2). De voorsprong van de Amsterdammers op de ploeg van trainer Roger Schmidt bedraagt momenteel twee punten met nog negen competitieduels te gaan.

De Mos is een dag na de overwinning van PSV op Heracles tevreden met het vertoonde spel van de Eindhovenaren. “We hebben PSV de afgelopen tijd wel eens zien harken, maar zondag speelden ze echt een geweldige eerste helft”, zegt hij tegenover het Eindhovens dagblad. “Ze speelden alles naar de goede kleur, er waren verrassende combinaties en veel kansen. Ik wist na de eerste helft niet eens welke kleur shirt Drommel aan had. Ze hebben Heracles naar adem laten snakken.”

Volgens de trainer in ruste kunnen de komende twee speelrondes in de Eredivisie weleens cruciaal worden. PSV wacht zondag een uitwedstrijd tegen FC Utrecht, terwijl Ajax de week erna Feyenoord ontvangt. “FC Utrecht - PSV is normaal gesproken een 2'tje", stelt De Mos. “PSV speelt daar altijd heel goed. In deze vorm moet Utrecht te kloppen zijn, maar de rustperiode is wel kort na de Conference League-return tegen FC Kopenhagen.”

De Mos is allesbehalve onder de indruk van de late zege van Ajax op RKC. “Ajax blijft arrogant, dus het zal tot de laatste dag spannend blijven”, aldus de analist. “Ajax zit nu in een heel moeilijke periode. Wie zegt mij dat dat zomaar gaat veranderen? In het voetbal moet je er elke wedstrijd staan. Ik zie en voel dat PSV die honger heeft.”