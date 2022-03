Ajax haalt met Tyton noodverband voor keepersprobleem binnen

Maandag, 7 maart 2022 om 11:08 • Laatste update: 11:30

Przemyslaw Tyton moet de keepersproblemen bij Ajax tijdelijk oplossen, zo meldt De Telegraaf. De 35-jarige Poolse doelman - in het verleden actief voor onder meer Roda JC Kerkrade en PSV - zit zonder club nadat zijn contract bij FC Cincinnati in januari afliep. Tyton krijgt de voorkeur boven Robbin Ruiter vanwege diens ‘grotere internationale ervaring en vanwege het feit dat hij recenter nog in actie kwam en dus fitter is’.

Door blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter is André Onana momenteel de enige fitte doelman in de selectie van Ajax. Bij een eventuele blessure van Onana zou er teruggevallen moeten worden op de zeventienjarige Charlie Setford, waardoor Ajax op zoek ging naar een noodverband. Voor die vacature werd aanvankelijk donderdagmiddag Robbin Ruiter getest. De 34-jarige doelman was transfervrij, nadat zijn contract bij Willem II ruim een maand geleden ontbonden werd. Het was de bedoeling dat er vrijdag een besluit zou worden genomen over Ruiter, maar die beslissing werd over het weekend heen getild.

Het werd maandagochtend al duidelijk dat Ruiter niet zou worden binnengehaald om de keepersproblemen bij Ajax te verhelpen. De Amsterdammers waren weliswaar ‘te spreken’ over diens fitheid, maar gaven de voorkeur aan ‘een keeper met meer internationale ervaring’. Dat is dus uiteindelijk Tyton geworden. De veertienvoudig Pools international speelde voor achtereenvolgens Hetman Zamosc, Gornik Leczna, Roda JC, PSV, Elche, VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña en Cincinnati, alvorens hij in januari zonder club kwam te zitten.

Tyton - die zeventig Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam heeft staan en Ajax-trainer Erik ten Hag nog kent uit hun gezamenlijke periode bij PSV - begon vorig jaar als tweede keeper aan het seizoen bij Cincinnati, na de komst van Kenneth Vermeer. Halverwege de Amerikaanse voetbaljaargang kreeg hij zijn basisplaats terug, maar in het slot van het teleurstellend verlopen Major League Soccer-seizoen moest Tyton het toch weer stellen met een reserverol. Cincinnati besloot begin dit kalenderjaar na twee seizoenen afscheid te nemen van de ervaren Poolse doelman.