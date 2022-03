‘Ik blijf geloven dat ik een optie kan zijn voor Oranje, daarom koos ik voor AZ’

Maandag, 7 maart 2022 om 09:48

Bruno Martins Indi blijft geloven dat hij een optie is voor het Nederlands elftal, zo vertelt de dertigjarige verdediger van AZ in gesprek met De Telegraaf. Zijn ploeggenoot Jordy Clasie werd door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland, later deze maand. Ook Martins Indi heeft de hoop op een rentree bij Oranje nog niet opgegeven.

Martins Indi debuteerde in 2012 voor Oranje en speelde zijn laatste interland in juni 2017. “Nee, ik ben géén ex-international, maar een international die al een tijd niet meer in Oranje heeft gespeeld”, zegt de 34-voudig international. Martins Indi keerde afgelopen zomer na zeven jaar terug in de Eredivisie, na in het buitenland voor FC Porto en Stoke City te hebben gespeeld.

“Ik blijf erin geloven dat ik een optie kan zijn voor Oranje, daarom heb ik destijds de keuze voor AZ gemaakt. Om een betere voetballer te worden en in de picture te blijven. En om te genieten van het spel. Dat doe ik nu”, benadrukt Martins Indi. Bondscoach Van Gaal is geen onbekende voor de verdediger, want de twee werkten eerder samen bij Oranje samen tijdens het WK van 2014. “We hebben heel goed samenwerkt, wie weet.”

“Kijk: ik heb 34 interlands, ik zal mezelf nooit in Oranje proberen te praten. Persoonlijk zit ik al een tijd lekker in mijn vel en beleef mijn beste periode bij AZ. Als ik gewoon blijf doorgaan, dan kom ik hopelijk vanzelf weer in aanmerking. Dat is alleen niet aan mij”, concludeert Martins Indi. Hij speelde dit seizoen voorlopig 34 officiële wedstrijden voor AZ, waar hij doorgaans het centrale duo vormt met Pantelis Hatzidiakos of Sam Beukema.