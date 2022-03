FIFA bekijkt nieuw voorstel: directe uitweg mogelijk voor Til en Hendrix

Donderdag, 3 maart 2022 om 15:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:47

Buitenlandse spelers die actief zijn in de Russische competitie krijgen mogelijk snel een uitweg, weet the Guardian. De FIFA wordt door de Poolse voetbalbond bevolen om de transfermarkt per direct tijdelijk te openen voor buitenlanders in de Premier Liga. Daarmee zouden Guus Til en Jorrit Hendrix, die nu door Feyenoord gehuurd worden van Spartak Moskou, eventueel per direct ingelijfd kunnen worden door de Rotterdammers.

Spelersvakbond FIFPro riep de FIFA deze week op om een transfervrije uittocht mogelijk te maken voor buitenlandse spelers in Rusland. Zo ver wil de Poolse voetbalbond, die zich sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne fel verzet tegen de Russische betrokkenheid in het internationale voetbal, nog niet gaan. Wel roepen de Polen in een brief dus op tot een tijdelijke transferwindow.

Ook de Russische voetbalclubs zou dat vermoedelijk niet slecht uitkomen. Het opleggen van wereldwijde sancties heeft geleid tot een ineenstorting van de waarde van de Rusissche roebel, wat tot gevolg heeft dat clubs moeite hebben om de spelerssalarissen te betalen. De eigen valuta moet voor de salarisbetaling doorgaans eerst gewisseld worden in euro's, waarin de contracten zijn overeengekomen.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne vertrokken al een aantal buitenlanders uit Rusland. De Oekraïense verdediger Yaroslav Rakitskyi liet zijn contract ontbinden bij Zenit Sint-Petersburg en de Duitsers Markus Gisdol en Daniel Farke stapten op als trainer van respectievelijk Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Bij laatstgenoemde club dringt Grzegorz Krychowiak ook fel aan op een vertrek uit Rusland. De Poolse middenvelder probeert al zijn buitenlandse ploeggenoten bij Krasnodar ervan te overtuigen om óók hun koffers te pakken.

Met Quincy Promes (Spartak Moskou) en Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) en Glenn Bijl (KS Samara) zijn er momenteel drie Nederlanders actief op het hoogste niveau in het land. De Nederlands-Marokkaanse Imran Oulad Omar speelt in de tweede afdeling bij Rotor Volgograd.