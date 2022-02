Jens Toornstra kijkt heel goed en oordeelt: ‘Ik vind het geen penalty’

Zondag, 27 februari 2022 om 14:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Jens Toornstra is na afloop van het duel tussen AZ en Feyenoord (2-1) van zondag duidelijk: de eerste strafschop voor de Alkmaarders had niet mogen worden gegeven door scheidsrechter Dennis Higler. Ploeggenoot Jorrit Hendrix raakte de doorgebroken Dani de Wit licht aan in het strafschopgebied en na een check bij de VAR ging de bal op de stip. Jesper Karlsson opende de score voor AZ, dat tien minuten later wederom een strafschop kreeg van Higler.

Toornstra velt kort na het laatste fluitsignaal in Alkmaar een duidelijk oordeel, nadat hij de beelden van ESPN rondom de strafschop te zien kreeg van presentatrice Hélène Hendriks. "Ik vind het geen penalty", zegt de aanvaller van Feyenoord voordat hij terugloopt naar zijn eigen microfoon langs het veld van het AFAS Stadion. "Ik ben geen scheidsrechter, maar goed." Hendriks verzoekt Toornstra vervolgens om zijn antwoord te herhalen, omdat ze het niet kon horen in het rumoerige stadion. "Jij verstond het wel, maar de mensen thuis niet bedoel je? Ik vond het geen penalty, maar wat ik zei: ik ben geen scheidsrechter en we komen ook in deze situatie. Dat moet je zien te voorkomen", kijkt Toornstra kritisch naar zijn eigen ploeg.

Hendriks wil daarna weten hoe Toornstra aankijkt tegen de titelkansen die Feyenoord zeker voorafgaand aan het duel met AZ nog leek te hebben. "We hadden het er vooraf over dat dit onze laatste kans was om nog voor het kampioenschap mee te doen. En die hebben we niet gepakt", verzucht de teleurgestelde vleugelaanvaller, die in de slotfase terugkeerde op het middenveld na het inbrengen van Alireza Jahanbakhsh. Toornstra vindt overigens ook de tweede strafschop van AZ, na een duwtje van Tyrell Malacia richting Yukinari Sugawara, makkelijk gegeven door Higler.

Analist Arnold Bruggink stipt een voor hem belangrijk aspect aan uit het interview met Toornstra. Er is bij Feyenoord klaarblijkelijk gesproken over de eventuele titelkansen, daar het gat met koploper Ajax slechts zes punten bedraagt. "Het is wel mooi wat hij zegt op het einde. Hij zei: 'Dit is de laatste kans voor het kampioenschap'. Het is wel mooi dat ze daar intern dus mee bezig zijn. Zij zitten ook te denken: Over een paar weken moeten we uit naar Ajax, vandaag winnen en we kunnen echt in de buurt blijven. Wij hebben het over plek twee, maar zij hebben het over het kampioenschap", aldus Bruggink.