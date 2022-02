‘Barça gaat voor drie transfervrije versterkingen; twist rond Dembélé’

Woensdag, 23 februari 2022 om 11:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:14

Barcelona maakt werk van drie transfervrije versterkingen. Zo wordt er in Spaanse media gemeld dat César Azpilicueta al bijna rond zou zijn met de Catalanen. Daarnaast stelt de club alles in het werk om ook Andreas Christensen na dit seizoen gratis bij Chelsea op te halen en zou Barça ook nog altijd geïnteresseerd zijn in Franck Kessié. Tot slot nemen ook de geruchten over Ousmane Dembélé niet af. Volgens Sport wil de Fransman mogelijk toch zijn contract verlengen.

Kessié staat nog steeds op de shortlist van Barcelona, zo weet Mundo Deportivo te melden. Het contract van de middenvelder van AC Milan loopt na dit seizoen af, waardoor hij een interessante optie is voor los Azulgrana. Barça kent vanwege zijn fysieke en technische kwaliteiten geen twijfels over Kessié. Met Segio Busquets,, Frenkie de Jong,, Pedri, Gavi, Nico González en Riqui Puig lopen er momenteel andere type middenvelders in de selectie van Xavi rond.

Volgens Sport heeft de komst van Erling Braut Haaland nog altijd de hoogste prioriteit, maar is Barcelona er ook veel aangelegen om de defensie van nieuwe kwaliteitsimpulsen te voorzien. Om dit te bewerkstelligen wil de club in de vijver van transfervrije spelers vissen. De Catalaanse krant meldt dat Azpilicueta al bijna rond is met Barcelona. De verdediger van Chelsea kan zich voor twee seizoenen plus een optie voor nog een jaar aan de Spaanse club binden. Naast Azpilicueta hoopt Barcelona ook Christensen transfervrij van Chelsea in te lijven. De onderhandelingen met de Deense verdediger bevinden zich in een minder vergevorderd stadium, maar volgens Sports is hij vastbesloten om het voorstel van Barcelona te accepteren.

De Catalaanse krant weet dat er in de transfersoap rond Dembélé bovendien een nieuwe twist heeft plaatsgevonden. Barcelona deed de afgelopen maanden tevergeefs verwoede pogingen om het aflopende contract van de Franse aanvaller te verlengen. Voor Dembélé leek er bij Barça in het laatste halfjaar van zijn contract een bijrol weggelegd in Catalonië, maar de aanvaller kreeg zondag een basisplaats van Xavi in het La Liga-duel bij Valencia (1-4). Volgens Sport is de dribbelaar zijn trainer dankbaar voor deze kans en wil hij alsnog langer bij Barcelona blijven.