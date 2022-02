‘Ontdekker’ van Bernardo Silva en Osimhen wil Overmars opvolgen bij Ajax

Maandag, 21 februari 2022 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Luís Campos heeft aan Ajax zijn interesse kenbaar gemaakt om de nieuwe directeur voetbalzaken te worden, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 57-jarige Portugees, momenteel actief als adviseur bij Galatasaray, bouwde een goede naam op in het topvoetbal als sportief directeur van AS Monaco en Lille OSC en als scout van Real Madrid. "De interesse van Campos is officieel aan Ajax gemeld, via zijn Nederlandse zaakwaarnemer", weet Verweij.

Ajax denkt achter de schermen voorzichtig na over de opvolging van Marc Overmars, die begin februari vertrok vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Er wordt nog niet heel erg hard aan gewerkt, omdat de noodzaak er nog niet is", zegt Verweij, die Campos beschouwt als een serieuze optie. "Een club als Ajax trekt blijkbaar toch zulke mensen aan. Die man heeft een verleden bij Real Madrid, AS Monaco en Lille, daar heeft hij het ook ontzettend goed gedaan. Hij wil het heel graag doen, maar ik denk dat je niet voor een buitenlander moet gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Campos was in het verleden werkzaam als sportief directeur bij AS Monaco (2013 tot 2016) en Lille OSC (2017 tot 2020). Bij Monaco was hij verantwoordelijk voor de komst van spelers als of Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia en Thomas Lemar, waarmee hij het fundament legde voor de landstitel van 2017. Hij haalde spelers als Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Victor Osimhen, Jonathan David en Sven Botman naar Lille, alvorens in december 2020 te vertrekken nadat de club nieuwe eigenaars kreeg. Een halfjaar later werd ook Lille, mede dankzij het werk van Campos, kampioen van Frankrijk.

Er zingen veel meer namen rond in Amsterdam. Zo wordt ook Max Huiberts genoemd, maar Verweij denkt dat de technisch directeur van AZ geen interesse heeft. "Iedereen die je spreekt die Max Huiberts een beetje kent, zegt dat hij Ajax helemaal niks vindt", aldus de journalist, die toch een slag om de arm houdt. "Toby Alderweireld heeft ooit geroepen dat mensen die de grootste hekel aan Ajax hebben op de fiets naar de club komen, zodra ze de kans krijgen. Maar ik denk dat Huiberts, die het bij AZ echt goed doet, nog wel stappen moet maken om een topclub als Ajax te managen."

Ook Clarence Seedorf, die geen enkele ervaring heeft als technisch directeur, beschouwt Verweij als optie. "Als je ervoor kiest om Seedorf daar neer te zetten, dan moet je er iemand naast zetten. Kijk, voor Seedorf gaan in de wereld alle deuren open, dat is een heel groot voordeel voor een technisch directeur. Dat kan helpen om iemand naar een club te halen. Er moet wel iemand naast; ik heb al gezegd dat dat een zaakwaarnemer of een oud-zaakwaarnemer kan zijn. Ik zou dat een hele mooie kandidaat vinden."

"En Patrick Kluivert wordt genoemd", vervolgt Verweij. "Die is natuurlijk technisch directeur geweest bij Paris Saint-Germain (in het seizoen 2016/17, red.) en hoofd opleidingen bij Barcelona (van 2019 tot 2021, red). Dat was bij PSG ook een functie om deuren te openen en die Arabieren hadden heel veel vertrouwen in hem." Ook Jordi Cruijff zou een optie kunnen zijn voor Ajax. De technisch adviseur van Barcelona beschikt in Catalonië over een aflopend contract en deed eerder ervaring met het aankopen van spelers bij AEK Larnaca (2010 tot 2012) en Maccabi Tel Aviv (2012 tot 2017).