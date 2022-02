Ajax rekent op opbrengst van 25 miljoen na informele gesprekken over salaris

Vrijdag, 18 februari 2022 om 18:28 • Jeroen van Poppel

Ajax zal er alles aan doen om Ryan Gravenberch komende zomer te verkopen, nu de negentienjarige middenvelder zijn medio 2023 aflopende contract waarschijnlijk niet zal verlengen. Gravenberch heeft al informele gesprekken gevoerd met Bayern München, zo weet De Telegraaf. Marc Overmars stelde de vraagprijs vóór zijn vertrek bij Ajax vast op 25 tot 30 miljoen euro.

De concrete belangstelling van Bayern kwam vrijdagochtend al naar buiten via het Algemeen Dagblad. De Duitse grootmacht is volgens De Telegraaf de meest concreet geïnteresseerde partij, maar er zitten meer Europese topclubs op het vinkentouw. Gravenberch mag officieel pas met andere clubs praten als Ajax daarvoor toestemming verleent, hetgeen nog niet gebeurd is. Via een omweg heeft het management van de middenvelder toch al een salarisindicatie gekregen van Bayern, zo klinkt het. Gravenberch laat zijn belangen behartigen door Mino Raiola.

Ajax moet Gravenberch komende zomer verkopen om een nieuw debacle op de transfermarkt te voorkomen. Vorig jaar zagen de Amsterdammers Brian Brobbey al transfervrij vertrekken en komende zomer wandelen ook André Onana en Noussair Mazraoui gratis de deur uit. Overmars, die begin februari vertrok bij Ajax als gevolg van seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft met Gravenberch de afspraak gemaakt dat hij verkocht wordt, indien hij in de zomer niet bijtekent.

Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, geloofde recent dat Ajax in het geval van Gravenberch, die in mei twintig jaar wordt, niet hoeft te vrezen voor een transfervrije uittocht. “Ajax heeft één groot voordeel bij de familie Gravenberch: normaal gesproken is het een familie die vindt dat Ryan niet gratis de deur uit kan lopen. Ik denk dat ernaar gestreefd wordt om hem in de komende zomer te verkopen.”