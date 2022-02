Conte haalt genadeloos uit naar eigen club en benoemt ‘het hele probleem’

Woensdag, 16 februari 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel

Antonio Conte laat in een interview op de Italiaanse televisie weinig heel van de leiding bij Tottenham Hotspur. De manager is woest over het verloop van de winterse transferperiode en is niet van plan om die onvrede binnenskamers te houden. "Ik realiseer me nu pas dat dit de visie van deze club is", aldus de teleurgestelde Conte bij Sky Italia.

Conte werd begin november 2021 aangesteld bij Tottenham en raakte in zijn eerste maanden niet overtuigd van de spelersgroep. De Italiaan drong nadrukkelijk aan op versterkingen, maar de selectie is in zijn ogen juist verzwakt. "Wat er in januari gebeurde, was niet gemakkelijk", aldus Conte. "In januari verloren we vier spelers, vier belangrijke spelers voor Tottenham. En we haalden er maar twee voor terug."

Tottenham liet Dele Alli (Everton), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyon), Giovani Lo Celso (Villarreal) en Bryan Gil (Valencia) vertrekken. Hoewel Conte de vier spelers 'belangrijk voor Tottenham' noemt, deed de oefenmeester nauwelijks een beroep op ze. In de slotfase van de transferwindow haalden the Spurs zelf Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski weg bij Juventus.

Conte is daar absoluut niet blij mee. "Zelfs als je naar de aantallen kijkt: in plaats van de ploeg te versterken, hebben we die op papier verzwakt. Bentancur en Kulusevski hebben een grote toekomst bij Tottenham, omdat Tottenham op zoek is naar jonge spelers die ze kunnen ontwikkelen en groeien. De club haalt niet spelers die er klaar voor zijn. Dat is het hele probleem."

De Italiaan blijft ook in de rest van het gesprek uithalen naar zijn werkgever. "Dit is blijkbaar de visie en de filosofie van de club. Het is onvermijdelijk dat als je sneller wilt groeien als club, je spelers met veel ervaring nodig hebt, omdat ze ook het ervaringsniveau van het totale team verhogen. Maar ik herhaal, ik heb me nu gerealiseerd dat dit de visie van de club is."