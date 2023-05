Spalletti vereeuwigt Napoli ondanks geruchten over vertrek op zijn lichaam

Vrijdag, 26 mei 2023 om 16:05 • Wessel Antes

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Luciano Spalletti heeft een tatoeage laten zetten van zijn huidige werkgever Napoli. Op de Instagram-pagina van tattoo-artiest Valentino Russo is te zien hoe de 64-jarige trainer van i Partenopei trots poseert met het vereeuwigde plaatje op zijn onderarm. Spalletti probeert de pijn te onderdrukken met een lach. Russo toont ook het eindresultaat: het logo van de club met een Italiaanse vlag waarin het cijfer drie te zien is. Dat laatste verwijst naar de derde landstitel in de clubhistorie van Napoli, die onder leiding van Spalletti werd binnengesleept.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Spalletti nog tot medio 2024 vastligt in Napels, lijkt het erop dat de succescoach komende zomer vertrekt bij zijn club. De trainer staat al langere tijd op gespannen voet met voorzitter Aurelio De Laurentiis. Laatstgenoemde zou zelfs al hebben gesproken met de clubloze Antonio Conte over de opvolging van Spalletti. Conte zit sinds eind maart zonder club, toen hij zijn congé kreeg bij Tottenham Hotspur. Waar Spalletti zijn toekomst ligt is nog onduidelijk. De Italiaan was eerder werkzaam voor onder meer Internazionale, AS Roma en Zenit Sint-Petersburg.