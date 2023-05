Derksen ziet ideale opvolger Slot: ‘Heeft genoeg rancune om Ajax te bestrijden’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 07:40 • Wessel Antes • Laatste update: 07:48

Johan Derksen denkt dat Peter Bosz een prima opvolger van Arne Slot bij Feyenoord zou zijn. Dat zegt de Snor vrijdagavond in Vandaag Inside. Derksen verwacht, net als tafelgast Hélène Hendriks, dat Slot een stap gaat maken en denkt dat Bosz er best voor open staat om in te stappen bij Feyenoord. “Hij heeft genoeg rancune om naar Feyenoord te gaan en Ajax te bestrijden.”

Slot wordt steeds heviger gelinkt aan een transfer naar Tottenham Hotspur. De toekomst van de 44-jarige hoofdtrainer is dan ook onderwerp van gesprek aan tafel in de talkshows. Hendriks denkt dat Slot wel bezig is met een overstap naar Engeland. “Één ding is zeker, hij is 100 procent in gesprek. Als je vandaag de persconferentie met hem ziet, kan hij eigenlijk nergens antwoord op geven. Het is heel simpel: als jij blijft, spreek je dat ook uit. Dat doet hij niet, dus dan weet je dat hij in gesprek is. Ik begrijp hem heel goed, overigens.” Slot ligt bij Feyenoord nog tot medio 2025 vast. Tottenham is nog altijd op zoek naar een definitieve opvolger van Antonio Conte, die eind maart zijn congé kreeg.

Derksen zou het jammer vinden als Slot vertrekt uit Nederland, maar begrijpt de ambitieuze oefenmeester wel. “Hij moet ook aan zijn eigen carrière denken, dus dan maak je die stap. Ik vind zijn presentatie zo beschaafd, dat zie je haast niet in het voetbal. Die jongen is echt zo.” Mocht Slot vertrekken, hoeft Feyenoord volgens Derksen niet lang op zoek naar een opvolger. “Ik vind Peter Bosz een prima trainer voor een Nederlandse topclub. Hij heeft genoeg rancune om naar Feyenoord te gaan en Ajax te bestrijden.” Bosz zit nog altijd zonder club nadat hij begin oktober werd ontslagen bij Olympique Lyon. In het verleden was hij al actief als speler en technisch directeur in De Kuip.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, voorzag Feyenoord vrijdag eerder op de avond al van advies in de voetbalpodcast Kick-Off. De journalist ziet de clubleiding van de Stadionclub enorm ver gaat om Slot te behouden, maar is van mening dat er ook een leven na de succesvolle coach is. “Zij moeten niet denken dat Slot de enige in de wereld is die Feyenoord kan leiden, je moet je niet laten gijzelen door hem. Ze bieden hem een gigantisch contract aan, dat gaat richting de vier miljoen euro. Feyenoord kan ook zeggen dat ze hem nu willen verkopen, want dan kunnen ze veel meer krijgen dan volgend seizoen.”