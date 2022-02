Druk op Edwin van der Sar stijgt enorm: 20 procent van omzet Ajax in gevaar

Donderdag, 10 februari 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

De affaire rond Marc Overmars kan Ajax ook financieel hard raken, zo betoogt sportrechtadvocaat Richard van der Zwan tegenover de NOS. Verschillende grote sponsors beraden zich op de mogelijke beëindiging van hun partnerschap met de Amsterdamse club en kunnen daarbij waarschijnlijk gebruik maken van afgesproken clausules. In totaal staat ruim twintig procent van de totale omzet van Ajax op het spel.

Ajax haalde afgelopen seizoen 27,7 miljoen euro binnen met sponsoring, een groot deel van de totale omzet van 125,2 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag werd overgemaakt door VodafoneZiggo, dat onder merknaam Ziggo de shirtsponsor is van de Ajax-mannen. Andere grote partners van de Amsterdammers zijn ABN Amro voor de Ajax-vrouwen en internetbeveiliger Acronis voor de jeugdploegen. Daarnaast zijn er nog veertien andere bedrijven verbonden aan Ajax.

Ziggo staat sinds 2015 op de voorkant van het shirt van Ajax.

Het grensoverschrijdend gedrag van Overmars jegens vrouwelijke werknemers schaadt mogelijk ook de goede naam van de grote sponsoren van Ajax, legt Van der Zwan uit. Het is niet uitgesloten dat partners zullen weglopen bij de club. "In dit soort sponsorcontracten staat vrijwel altijd een clausule dat het merk de sponsor niet in diskrediet mag brengen", aldus de sportrechtadvocaat. "Het hoofddoel van Ziggo bij zo'n sponsordeal is om de merknaam een betere positie in de markt te geven. Hoogstwaarschijnlijk is er daarom een clausule opgenomen dat het bedrijf de overeenkomst kan opzeggen als de naam publiekelijk in diskrediet wordt gebracht."

Het maakt volgens Van der Zwan veel verschil in welke mate het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars de afgelopen tijd verweven is geweest met de bedrijfscultuur binnen Ajax. Als de vertrokken directeur als eenling heeft geopereerd, dan is zijn gedrag minder schadelijk voor de club, denkt Van der Zwan. "Het is een ander verhaal als zou blijken dat algemeen directeur Edwin van der Sar al langer op de hoogte was", zegt de advocaat. Van der Sar ontkent tot nu toe zeer stellig van het gedrag te hebben geweten, maar anonieme medewerksters beweren in NRC en het Algemeen Dagblad het omgekeerde. Volgens hen is het wangedrag van Overmars meermaals aangekaart bij de leiding van Ajax en moet ook Van der Sar hiervan gehoord hebben.

Ziggo en ABN Amro hebben er publiekelijk op aangedrongen dat Ajax een grondig onafhankelijk onderzoek instelt. "Belangrijk is dat Ajax er alles aan doet om een veilige en inclusieve bedrijfscultuur te garanderen", schreef Ziggo in een persverklaring. "Wij zijn in gesprek met de directie van Ajax en nemen de situatie heel serieus." Het sponsorcontract van de kabelexploitant met de voetbalclub is in oktober verlengd tot 2025.