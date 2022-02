Onzekerheid over terugkeer Maarten Stekelenburg: ‘Het zal heel lastig worden'

De revalidatie van Maarten Stekelenburg neemt meer tijd in beslag dan vooraf verwacht en gehoopt. De 39-jarige doelman van Ajax is herstellende van een zware heupblessure en het is nog maar de vraag of hij terugkeert in het shirt van de Amsterdammers. In het ziekenhuis bleek de schade aan zijn heup ernstiger dan verwacht. Inmiddels is Stekelenburg, die bij Ajax over een aflopend contract beschikt, succesvol geopereerd en is alle schade hersteld, zo vertelt hij op de clubsite.

De operatie die Stekelenburg in het najaar stond te wachten kwam hem uiterst ongelegen. De doelman had na de dopingschorsing van André Onana zijn plek verdiend onder de lat bij Ajax, maar moest die noodgedwongen afstaan aan Remko Pasveer. "In eerste instantie was ik vooral blij om weer terug te keren bij Ajax", doelt hij op zijn rentree in Amsterdam. "Uiteindelijk mocht ik ook gaan keepen. Op dat moment dacht ik nog niet aan het Nederlands elftal. Toen ik aan het einde van het seizoen bij Oranje zat, begon ik toch te hopen op het EK. Het toernooi was heel bijzonder, daar ben ik enorm trots op. Het resultaat was alleen wat minder."

Oranje strandde in de achtste finales tegen Tsjechië en in de nasleep daarvan raakte Stekelenburg ook nog geblesseerd aan zijn heup en lies. In oktober werd bekend dat de doelman noodgedwongen onder het mes moest en mogelijk een streep kon zetten door het restant van het seizoen. "In het ziekenhuis kwamen ze erachter dat er heel veel stuk was in mijn heup. Doorgaan had geen zin. Ze hebben alles kunnen herstellen wat stuk was gegaan. Het gaat nu weer de goede kant op. Het zal heel lastig worden om dit seizoen nog fit te raken. Ik zal er wel alles aan doen, maar het wordt een moeilijk verhaal. En dat is heel zuur."

De plek van Stekelenburg wordt inmiddels succesvol ingevuld door Remko Pasveer. Laatstgenoemde kreeg dit seizoen slechts vijf tegentreffers te verwerken in de Eredivisie en maakt een uiterst solide indruk. Het is de vraag of Stekelenburg met zijn aflopende contract nog terugkeert bij Ajax. "Dat is ook één van de redenen dat ik bij Ajax wil revalideren", vertelt Stekelenburg. "Of ik echt een bijdrage lever aan de andere doelmannen, zouden jullie aan hen moeten vragen. Remko Pasveer doet het nu in ieder geval uitstekend. Kijk maar naar het aantal tegengoals dat Ajax heeft moeten verwerken."