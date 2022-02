Sparta Rotterdam en Henk Fraser niet langer met elkaar verder

Dinsdag, 1 februari 2022 om 10:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Henk Fraser en Sparta Rotterdam gaan komende zomer uit elkaar, zo maakt de club dinsdagochtend bekend. De 55-jarige oefenmeester heeft nog een doorlopend contract tot medio 2024, maar dient dit niet uit. Beide partijen gaan uit elkaar op verzoek van Fraser, die een clausule in zijn contract had laten opnemen. Naast zijn rol als hoofdtrainer bij Sparta is Fraser ook assistent-bondscoach van het Nederlands elftal.

“Ik werk al 3,5 jaar bij een prachtige club en van die periode zijn we drie seizoenen heel succesvol geweest met een promotie die ik nooit zal vergeten, een elfde plaats en vorig seizoen zelfs een achtste plaats en kwalificatie voor de play-offs", aldus Fraser op de clubsite. "Dit seizoen gaat het moeizamer, maar ik heb samen met mijn staf de volledige motivatie om Sparta naar een goed einde van het seizoen te brengen. Daar doet mijn beslissing om aan het einde van het seizoen te vertrekken niets aan af. Ik vind het passend om na zo’n lange periode vroegtijdig bij Sparta aan te geven dat ik ga vertrekken zodat de club zich goed kan oriënteren op een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Technisch directeur Gerard Nijkamp staat er hetzelfde in. “Ik werk nu anderhalve maand samen met Henk Fraser en daarin hebben we gezamenlijk de selectie de afgelopen transferwindow versterkt, daarin zijn we samen opgetrokken. Henk heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt om gebruik te maken van een clausule om aan het eind van het seizoen te stoppen bij Sparta. Hij wil daarmee de club voldoende tijd geven om een nieuwe trainer aan te stellen. Voor de resterende maanden werken we allemaal aan niets anders dan op een zo goed mogelijke manier af te sluiten bij Sparta, met behoud van het Eredivisieschap.”

Fraser kwam in 2018 naar Sparta, kort nadat de club gedegradeerd was naar de eerste divisie. Onder zijn leiding wisten de Rotterdammers meteen weer te promoveren naar de Eredivisie. In het seizoen 2019/20 eindigde Fraser knap als elfde met Sparta, vorig seizoen werd zelfs een achtste eindnotering behaald. Dit seizoen gaat het een stuk moeizamer. Sparta bivakkeert in de onderste regionen van de Eredivisie met 14 punten uit 20 duels. Met een zestiende plek moet Sparta degradatie zien te voorkomen. De Rotterdammers bleven de laatste negen officiële wedstrijden zonder zege.

Onlangs zette Fraser zijn handtekening onder een nieuw contract bij de KNVB, zo maakten de voetbalbond en Sparta bekend. De assistent van bondscoach Louis van Gaal lag eigenlijk vast tot het einde van de WK-kwalificatiecyclus, maar heeft nu bijgetekend tot 31 december 2022. Het betekent dat Fraser ook tijdens het WK in Qatar deel zal uitmaken van de technische staf van het Nederlands elftal. Eerder werkte hij binnen de jeugdopleiding van Feyenoord en PSV en was hij hoofdverantwoordelijke bij ADO Den Haag en Vitesse. Ook was hij tussen 2012 en 2014 assistent bij Jong Oranje.