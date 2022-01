AZ verkoopt Albert Gudmundsson en voorkomt transfervrij vertrek

Maandag, 31 januari 2022 om 08:35 • Mart Oude Nijeweeme

Albert Gudmundsson staat op het punt om AZ te verlaten. De aanvaller gaat een contract tekenen bij het Italiaanse Genoa, weet De Telegraaf. Met de transfer is 1,2 miljoen euro gemoeid. AZ en Genoa zijn reeds tot een akkoord gekomen, het is nu aan Gudmundsson om tot een akkoord te komen. De IJslander had bij AZ nog een contract tot komende zomer, waardoor een transfervrij vertrek is voorkomen.

Het vertrek van Gudmundsson hing al een tijdje in de lucht. Celtic en Rangers hoopten de aanvaller in de zomer transfervrij in te lijven, maar moeten toezien hoe Genoa nu met de aanvaller aan de haal gaat. De Italianen betalen AZ een transfersom van 1,2 miljoen euro. Een beperkt bedrag, daar Gudmundsson over een half jaar uit zijn contract loopt. Volgens De Telegraaf ligt er voor de buitenspeler een meerjarig contract klaar bij Genoa.

Begin januari werd al bekend dat Gudmundsson zijn aflopende contract niet zou verlengen bij AZ. Volgens technisch directeur Max Huiberts stuurde de aanvaller aan op een stap naar het buitenland. Door hem nu op de laatste dag van de transferwindow te verkopen aan Genoa, voorkomt de Alkmaarse leiding dat de IJslander komende zomer gratis de deur uitloopt. Het is niet bekend of AZ een vervanger haalt voor Gudmundsson. Zaterdag verzekerden de Alkmaarders zich wel van de komst van verdediger Milos Kerkez.

Gudmundsson speelde in de jeugdopleiding bij KR Reykjavik, sc Heerenveen en PSV, alvorens hij zich in 2015 aansloot bij het beloftenteam van de Eindhovenaren. Een doorbraak bij PSV zat er niet in voor Gudmundsson. In totaal kwam hij tot negen optredens in de Eredivisie. In de zomer van 2018 maakte hij de gang naar AZ, waar hij net niet tot de honderd officiële wedstrijden kwam. In 98 duels was hij goed voor 24 doelpunten en 10 assists. Het thuisduel met SC Cambuur (0-0) bleek zijn laatste in Alkmaarse dienst.