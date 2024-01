Italiaanse topclubs richten pijlen op ex-speler van onder meer PSV en AZ

Internazionale, AS Roma en Juventus zijn geïnteresseerd in de diensten van Albert Gudmundsson, zo meldt Italiaans journalist Gianluca di Marzio. De aanvaller van Genoa maakt een uitstekend seizoen door en kan deze zomer een mooie binnenlandse stap maken.

Volgens Di Marzio bereiden verschillende Italiaanse topclubs, waaronder dus Inter, Roma en Juve, een bod voor op de IJslander voor aankomende zomer.

Gudmundsson verlengde in november vorig jaar nog zijn contract bij Genoa tot de zomer van 2027, waardoor andere clubs dus in de buidel moeten tasten om de vleugelspeler te kunnen overnemen. Volgens Transfermarkt heeft Gudmundsson momenteel een waarde van zestien miljoen euro.

Genoa is echter niet bereid zomaar mee te werken aan een transfer van Gudmundsson. Eerder deze transferwindow maakte namelijk Radu Dragusin, leider van de defensie van Genoa, voor zo’n 25 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur. Alberto Gilardino wil daarom in Gudmundsson niet nog een sterkhouder verliezen in de winter.

Gudmundsson kwam in 2013 naar Nederland om te gaan voetballen bij Heerenveen, waarna hij twee jaar later een contract tekende bij PSV. Daar kwam hij slechts tot negen officiële optredens in het eerste, waarna hij in 2018 weigerde zijn contract te verlengen.

AZ nam hem voor twee miljoen over van de Eindhovenaren en verkocht hem later voor anderhalf miljoen aan Genoa, waar hij inmiddels zeventig wedstrijden heeft gespeeld. In die optredens scoorde hij 25 keer en gaf hij acht assists.

Ook dit seizoen is Gudmundsson een van de lichtpuntjes bij I Rossoblù, dat twaalfde staat in de Serie A met slechts vijf punten voorsprong op de degradatieplekken. De IJslander was in de eerste seizoenshelft in achttien optredens goed voor acht goals en twee assists.

