‘Eerste aankoop van Arne Slot bij Liverpool moet zestig miljoen euro kosten’

Liverpool is geïnteresseerd in de diensten van Willian Pacho, zo meldt BILD. Volgens de Duitse sportkrant zou de 22 jarige centrumverdediger van Eintracht Frankfurt tussen de vijftig en zestig miljoen euro moeten kosten.

Pacho kwam afgelopen zomer voor een bedrag van ongeveer negen miljoen euro over van Royal Antwerp, waar hij onder Mark van Bommel een absolute sterkhouder was. Met Toby Alderweireld als partner in het hart van het centrum legde Pacho met Antwerp beslag op de Belgische landstitel en beker.

Pacho is ook dit seizoen bij Frankfurt een vaste kracht en dat is Liverpool niet ontgaan. The Reds, waar Arne Slot vanaf komend seizoen zo goed als zeker aan het roer staat, zien Joël Matip na dit seizoen transfervrij vertrekken, terwijl ook de toekomst van meerdere andere verdedigers in Liverpool niet geheel zeker is. Zo wordt Virgil van Dijk voorzichtig gelinkt aan een overstap naar Bayern München.

Ook als Liverpool erin slaagt Pacho los te weken bij Frankfurt, is het goed mogelijk dat de Ecuadoraan komend seizoen niet op Anfield te bewonderen is. Pacho, die nog tot medio 2028 vastligt bij de nummer zes van de Bundesliga, zou in het kader van verdere ontwikkeling nog een jaar bij Frankfurt gestald kunnen worden.

Pacho maakte in maart vorig jaar zijn interlanddebuut voor Ecuador en verzamelde nadien nog eens negen caps. In die tien interlands wist de mandekker al tweemaal te scoren. Florian Plettenberg van Sky Sport meldde onlangs nog dat ook Arsenal geïnteresseerd is in de diensten van Pacho, maar de interesse van Liverpool lijkt op dit moment serieuzer.

Als Eintracht Pacho daadwerkelijk verliest, heeft de club met Julian Chabot (FC Köln) en Konstantinos Koulierakis (PAOK) al twee potentiële vervangers op het oog. Laatstgenoemde werd vorige maand nog door Griekse media aan Ajax gelinkt.

Pacho, een linkspoot, is vanaf het begin van het seizoen al verzekerd van een basisplaats bij Frankfurt en speelde iedere Bundesliga-wedstrijd waarvoor hij beschikbaar was van begin tot eind uit. Alleen tegen Köln kwam Pacho niet in actie.

