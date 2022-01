Voormalig Vitessenaar moet met 30 miljoen duurste aankoop ooit worden

Woensdag, 26 januari 2022 om 10:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

Southampton is serieus van plan om Armando Broja definitief over te nemen van Chelsea, weet Fabrizio Romano. The Saints gaan een bod van dertig miljoen euro uitbrengen op de twintigjarige spits, waarmee Broja de duurste aankoop in de clubgeschiedenis moet worden. De aanvaller wordt momenteel voor een jaar gehuurd van Chelsea, maar als het aan Southampton ligt gaat die samenwerking dus verlengd worden. Danny Ings is op dit moment de duurste aankoop ooit van Southampton (25 miljoen).

Broja is bezig aan een sterk seizoen bij Southampton. De spits kwam tot dusver tot vijf doelpunten in achttien wedstrijden in de Premier League. Tien keer begon hij in de basis, acht keer werd hij ingebracht. Bij Chelsea kwam hij in het seizoen 2019/20 tot vier wedstrijden in de Premier League. Broja speelde bij the Blues zijn wedstrijden voornamelijk in het beloftenteam. Vorig seizoen werd de aanvaller uitgeleend aan Vitesse, waar hij in 30 Eredivisie-wedstrijden goed was voor 10 doelpunten. Het leverde hem een huurperiode op bij Southampton, de club die hem nu dus definitief wil overnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thomas Tuchel, die met Romelu Lukaku al een onbetwiste nummer één heeft voor de spitspositie, leek lange tijd geen afstand te willen doen van Broja. Begin januari liet de Duitser zich nog uit over de situatie van de Albaniër. "Armando wordt steeds beter", aldus Tuchel. "Hij is een zeer unieke speler met unieke sterke punten in zijn spel. Hij heeft snelheid, is robuust en hij is een echte afmaker. Het is nu niet het moment om zomertransfers te bespreken. Het is belangrijk dat hij kalm blijft en zichzelf blijft verbeteren."

Ook Micah Richards toonde zich lovend over de voormalig spits van Vitesse. "Hij is onverschrokken", zei de oud-speler voorafgaand aan het duel tussen Southampton en Manchester City (1-1) afgelopen zaterdag. "Ik ben echt onder de indruk van hem. Je ziet vaak dat spelers die worden gehuurd er niet direct staan. Bij hem is dat niet het geval. Hij kreeg zijn kans en greep hem meteen. Elke keer als ik hem zie spelen, ben ik onder de indruk."