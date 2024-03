Premier League-club moet Chelsea miljoenen betalen vanwege basiself

Chelsea staat op het punt een miljoenenbedrag te ontvangen van Fulham, zo meldt Fabrizio Romano op X. De reden: Armando Broja had zaterdag geen basisplek bij the Cottagers. De spits wordt door Chelsea aan de stadsgenoot uitgeleend en in het huurcontract staat een voor Fulham dure clausule.

"Chelsea zal een bedrag van rond de vier miljoen pond krijgen van Fulham, nadat Armando Broja vandaag tegen the Spurs wederom geen basisplek kreeg", schrijft Romano. "Broja keert in juni terug naar Chelsea."

De ploeg van trainer Marco Silva neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Tottenham Hotspur. De Portugese coach koos ervoor om Rodrigo Muniz in de punt van de aanval te posteren, wat betekende dat Broja moest toekijken.

De Albanese aanvaller vertrok in de afgelopen winterse transferperiode op huurbasis naar Fulham, nadat de club een overeenstemming bereikte met Chelsea. Verschillende Britse media weten van een opmerkelijke clausule in de huurovereenkomst, waarvan het bestaan ervan nu dus door Romano wordt bevestigd.

In principe betaalde Fulham geen vergoeding om Broja te huren van de stadsgenoot. Echter, mocht de voormalig Vitesse-speler in minder dan zestig procent van de op het moment van transfereren resterende wedstrijden van Fulham een basisplek krijgen, moet de middenmoter alsnog een bedrag aan the Blues betalen.

Aangezien Broja geen basisplek kreeg tegen Tottenham, is het onmogelijk voor hem om aan de grens van zestig procent te komen. Het betekent een duur grapje voor Fulham, dat volgens Romano dus een bedrag van vier miljoen pond (omgerekend zo'n 4,7 miljoen euro) moet overmaken.

Broja is afkomstig uit de jeugdopleiding van Chelsea, maar op Stamford Bridge werd hij vooralsnog geen vaste kracht. De zeventienvoudig international van Albanië werd eerder uitgeleend aan Vitesse en Southampton.

