Chelsea kruipt door het oog van de naald en revancheert zich na bekerblamage

Chelsea heeft zaterdagmiddag een moeizame zege geboekt op stadsgenoot Fulham. Dat de The Blues de betere ploeg waren was evident, maar het veldoverwicht werd niet omgezet in een ruime overwinning: 1-0. Een rake penalty van Cole Palmer maakte het verschil op Stamford Bridge.

Mauricio Pochettino voerde bij Chelsea twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren EFL Cup-duel met Middlesbrough (1-0). Voormalig Vitessenaar Armando Broja begon tegen Fulham als spits, waar Palmer in het bekertoernooi nog de aanvalsleider was. De van Manchester City overgenomen Engelsman schoof door naar de rechtsbuitenpositie, waardoor Noni Madueke op de bank begon.

Aan de kant van Fulham was er een basisplek voor ex-Ajacied Kenny Tete. Het was voor de rechtsback de achtste basisplek in de Premier League dit seizoen. Calvin Bassey ontbrak bij the Cottagers wegens zijn deelname aan de Afrika Cup met Nigeria.

Chelsea wilde zich maar wat graag revancheren na de pijnlijke midweekse bekerblamage en probeerde vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief te nemen. Dat resulteerde na een kwartier spelen tot de eerste mogelijkheid, maar het schot van Conor Gallagher vloog over.

Enkele minuten later was er een goede kans voor Broja, maar de aanvaller uit Albanië kopte naast het doel van Bernd Leno. Aan de andere kant van het veld kreeg Harry Wilson een grote mogelijkheid na een lage voorzet vanaf de linkerkant, maar de rechtsbuiten zag zijn inzet knap gekeerd worden door Djordje Petrovic.

Op slag van rust zette Chelsea het scorebord dan toch aan het werk. Fulham-verdediger Issa Diop werd uitgekapt door Raheem Sterling, waarna de Fransman in een uiterste poging de bal te veroveren een overtreding maakte: strafschop. Palmer ging achter de bal staan en schoot binnen: 1-0.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld en bleef Chelsea de meeste kansen krijgen. Zo schoot Palmer vanaf de rand van de zestien naast en kopte Sterling van dichtbij naast, al bleek later dat de aanvaller buitenspel stond.

Richting de blessuretijd van de wedstrijd deed Fulham een poging tot het opzetten van een slotoffensief. Dat leverde nog een prima schietkans op voor Raúl Gimenez, maar de beste mogelijkheid van het einde van het duel was voor Madueke. De voormalig PSV-smaakmaker zag zijn lage inzet knap gepakt worden door Leno. Uiteindelijk wisten beide ploegen niks meer aan de stand te veranderen.

