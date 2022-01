Opmerkelijke beelden van razende Schmidt: ‘Hey, hey, give the cup to Ajax!’

Zondag, 23 januari 2022 om 17:04 • Jeroen van Poppel

Roger Schmidt was er direct na het discutabele doelpunt van Noussair Mazraoui van overtuigd dat de bal over de lijn was. De trainer van PSV, die door die treffer met 1-2 van Ajax verloor, maakte dat aan de zijlijn ook vol frustratie duidelijk aan de arbitrage, zo blijkt uit nieuwe beelden van ESPN. "Hey, hey, hey, geef de schaal vandaag aan Ajax! Geef hem vandaag nog!", aldus Schmidt tegen de vierde official.

Ajax besliste de wedstrijd dus dankzij een heerlijke uithaal van Mazraoui. Het fraaie doelpunt van de vleugelverdediger leverde meteen de nodige discussie op, aangezien het erop leek alsof de bal in aanloop naar de treffer over de zijlijn ging toen Daley Blind deze probeerde binnen te houden. Ajax neemt na de overwinning op PSV de koppositie in de Eredivisie over en heeft nu een voorsprong van twee punten op de naaste achtervolger.