Gakpo: ‘Zelfs de spelers van Ajax zeiden dat die bal over de lijn was’

De spelers van Ajax gaven toe dat de bal in aanloop naar de winnende treffer van Noussair Mazraoui tijdens de wedstrijd tegen PSV (1-2 nederlaag) over de zijlijn was, zo vertelt Cody Gakpo na afloop in gesprek met ESPN. De aanvaller van PSV is ervan overtuigd dat Daley Blind de bal niet binnen kon houden en baalt er stevig van dat daar niet voor gevlagd of gefloten werd.

Een kwartier voor het einde kwam Ajax op voorsprong, toen Mazraoui als eindstation van een vlotte aanval met zijn linkerbeen op fraaie wijze de bal achter Drommel krulde. Voorafgaand aan het doelpunt leek Blind de bal echter aan de zijlijn niet binnen te houden. Grensrechter Hessel Steegstra oordeelde dat de bal niet over de lijn was geweest en videoscheidsrechter Rob Dieperink kon na enkele minuten de beelden te hebben bestudeerd zijn ongelijk niet bewijzen.

“We hebben hard gevochten, komen op gelijke hoogte en dan wordt de wedstrijd door zo’n dubieus moment beslist”, zegt Gakpo. “Voor mij is die bal over de lijn en ik snap niet dat het niet wordt teruggefloten. De scheidsrechter zei dat de VAR het bekeken had en de grensrechter het niet goed kon zien. Maar ja, dan denk ik: we hebben een VAR. Zelfs de spelers van Ajax zeiden dat die bal over de lijn was. Een beetje apart.”

Ook Marco van Ginkel was na afloop niet te spreken over de aanloop naar de winnende treffer van het duel met Ajax. “Ik heb het nog niet gezien, maar ik hoorde dat de bal uit was. Die is toch gewoon eroverheen, of niet?”, vraagt Van Ginkel zich af na het zien van de beelden. “Schandalig. De VAR checkt dit toch? Je kan het zo toch al zien?”

“Ik vind dat de VAR genoeg duidelijkheid heeft”, stelt ook Kenneth Perez. “Ik weet natuurlijk niet of hij andere beelden heeft. Met de bolling van de bal is het moeilijk te zien, maar ik vind dit best wel duidelijk uit. Maar vanuit een andere hoek kun je het bijna niet zien. Daarom is de VAR waardeloos in deze situatie, want hij kan nooit honderdduizend procent duidelijkheid geven.” Collega-analist Arnold Bruggink vindt ook dat de bal uit leek. “De taak van de grensrechter is om te vlaggen en hij heeft het beste zicht. Deze bal is meer uit dan in. Je ziet die bal daar naartoe gaan.”