Heracles Almelo neemt Rai Vloet niet langer op in wedstrijdselectie

Donderdag, 20 januari 2022 om 15:02 • Laatste update: 15:20

Rai Vloet maakt niet langer deel uit van de wedstrijdselectie van Heracles Almelo. De Almeloërs communiceren dat de middenvelder de komende tijd alleen nog zal meetrainen. “Alle betrokkenen zijn gebaat bij rust, gezien alle commotie van afgelopen week”, zegt technisch directeur Tim Gilissen op de website van Heracles.

“Sinds het noodlottige ongeval staan de rouwgevoelens van de familie van het slachtoffer bij ons voorop. De emotionele betrokkenheid van de supporters, de sponsoren en de club is enorm. Ieder van ons hoopt dat de rust terugkeert”, benadrukt Gilissen. Vloet veroorzaakte in de nacht van 13 op 14 november een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp, waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Zijn advocaat bevestigde vorige week dat Vloet achter het stuur zat.

Na een afwezigheid van anderhalve maand keerde Vloet vorige week terug bij de selectie van Heracles, in afwachting van het politieonderzoek. Aanvankelijk werd gemeld dat Vloet er voorlopig nog niet klaar voor was om wedstrijden te spelen, maar hij maakte afgelopen weekeinde toch deel uit van de wedstrijdselectie voor het uitduel met NEC (0-0). Trainer Frank Wormuth besloot Vloet een halfuur voor het einde in het veld te brengen als vervanger van Sinan Bakis.

"De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen helpen in deze situatie, om zijn leven weer op te pakken”, zei Wormuth voorafgaand aan het duel voor de camera van ESPN over de beslissing om Vloet weer bij de selectie te halen. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten? Natuurlijk zijn er in deze wereld verschillende meningen, dat is ook goed. Een kenmerk van een democratie is vrijheid van meningsuiting en die mening moeten we accepteren. Ik begrijp de emoties bij de mensen, maar ik hoor om me heen ook mensen die Heracles begrijpen."

Het besluit van Heracles en Wormuth om Vloet weer bij de wedstrijdselectie te halen viel bijzonder slecht bij de harde kern, die in een statement op Facebook uithaalde naar de eigen club. "Tot onze grote schrik blijkt dat Rai Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week", schreef supportersvereniging Vak'74 voorafgaand aan het duel met NEC. "Wij als Vak’74 hebben aanstaande maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!!!"

Enkele tientallen supporters wachtten zaterdag de spelersbus - waar Vloet overigens niet was ingestapt - op na terugkomst uit Nijmegen. Heracles beloofde vervolgens na een gesprek met de supporters dat de situatie opnieuw beoordeeld zou worden en daar is dus uiteindelijk uitgekomen dat Vloet voorlopig geen deel meer zal uitmaken van de wedstrijdselectie.