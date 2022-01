Di Marzio meldt onverwachte kentering in transferdossier Memphis Depay

Dinsdag, 11 januari 2022 om 23:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:33

Juventus denkt toch aan de komst van Memphis Depay, zo verzekert transfermarktexpert Gianluca Di Marzio dinsdagavond. De huidige nummer vijf van de Serie A overweegt het contact met Barcelona 'in de komende uren te intensiveren' om te bepalen of Depay op huurbasis kan worden aangetrokken. De ernstige kruisbandblessure van Federico Chiesa heeft ervoor gezorgd dat Juventus bij Depay is uitgekomen. Maandag schreef Di Marzio al dat Juventus ook de komst van spits Sardar Azmoun van Zenit Sint-Petersburg overweegt.

Op de voorlaatste dag van 2021 meldde GOAL dat Depay door Barcelona was aangeboden bij Juventus in een ingewikkelde ruilconstructie. De club uit LaLiga hoopte zelf Álvaro Morata te kunnen verwelkomen, die momenteel door Atlético Madrid wordt verhuurd aan Juventus. In Turijn zou men dus akkoord moeten gaan met de komst van Depay. Daar had Juventus aanvankelijk geen interesse in, meldde Fabrizio Romano eind vorige maand, maar de blessure van Chiesa heeft daar verandering in gebracht. De rechtsbuiten scheurde zondag in de competitiewedstrijd tegen AS Roma (3-4 zege) de voorste kruisband in zijn knie af.

Sinds de blessure van Chiesa denkt Juventus na over de beste manier om de buitenspeler te vervangen. "Het idee is om een flexibel profiel op te stellen. Het hoeft niet per se een aanvallende buitenspeler te zijn", schrijft Di Marzio. Depay is inzetbaar op alle posities in de voorhoede, al speelt hij het vaakst als centrumspits en linksbuiten. Maandag schreef Sport nog dat de Oranje-international zich in een 'uiterst gecompliceerde situatie' bevindt in het Camp Nou. Volgens de Catalaanse krant komt de onaantastbare basisplaats die de 27-jarige spits had onder Ronald Koeman snel in het geding.

Depay is net hersteld van een spierblessure, die hem zes wedstrijden aan de kant hield. Waar de aanvaller vóór zijn blessure alles speelde, zijn de kaarten nu anders geschud. Het is sterk de vraag of Xavi er woensdag in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid voor kiest om Depay in de basis te zetten. Sport wees op de 'wederopstanding' van Luuk de Jong, die de afgelopen twee competitiewedstrijden wist te scoren. Met aankoop Ferran Torres en de van een blessure teruggekeerde Ansu Fati heeft Depay er bovendien twee geduchte concurrenten bij.