Sport waarschuwt Memphis Depay voor ‘uiterst gecompliceerde situatie’

Maandag, 10 januari 2022 om 12:48 • Jeroen van Poppel

Memphis Depay bevindt zich in een 'uiterst gecompliceerde situatie' bij Barcelona, zo waarschuwt Sport. Volgens de Catalaanse krant komt de onaantastbare basisplaats die de 27-jarige spits had onder Ronald Koeman snel in het geding. "Na een hoopvolle start is het licht voor Memphis Depay aan het vervagen", meent het medium.

Depay is net hersteld van een spierblessure, die hem zes wedstrijden aan de kant hield. Waar de Oranje-international vóór zijn blessure alles speelde, zijn de kaarten nu anders geschud. Het is sterk de vraag of Xavi er woensdag in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid voor kiest om Depay in de basis te zetten. Sport wijst op de 'wederopstanding' van Luuk de Jong, die de afgelopen twee competitiewedstrijden telkens wist te scoren.

Zaterdag wist Depay zijn kans in ieder geval totaal niet te pakken. De aanvaller maakte zijn rentree als invaller voor De Jong tegen Granada (1-1), maar deed in het half uur dat hij speelde meer fout dan goed. Ook in de eerste vijf wedstrijden onder Xavi, waarin Depay de volle 450 speelminuten haalde, raakte de coach niet overtuigd van de Nederlander. Depay scoorde daarin twee keer, waarvan één penalty.

De grootste concurrentie voor Depay zal volgens Sport niet komen van De Jong, maar van Ferran Torres. Dat zal woensdag in de Supercopa tegen Real Madrid nog niet gebeuren, want de aanwinst is vanwege een coronabesmetting niet beschikbaar. Ferran is dankzij de contractverlenging van Samuel Umtiti inmiddels wél ingeschreven en zal snel zijn debuut gaan maken. Hij kan als rechtsbuiten en als spits uit de voeten.

Verder is Ansu Fati klaar voor zijn rentree: het toptalent zit tegen Real bij de wedstrijdselectie, al is de linksbuiten nog altijd een licht twijfelgeval. Zo krijgt Depay er op korte termijn twee grote concurrenten bij in de aanval, terwijl Xavi ook Ousmane Dembélé, Ferran Jutglà, Ez Abde en dus De Jong tot zijn beschikking heeft. "Het is een delicate situatie voor Memphis", besluit Sport.