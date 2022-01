Grote verbazing over Bergwijn: ‘Waar komt hij dan te spelen bij Ajax?’

Maandag, 10 januari 2022 om 21:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:34

Ronald de Boer denkt dat Ajax alleen maar baat heeft van de eventuele komst van Steven Bergwijn. De oud-speler van de Amsterdamse club denkt dat de vleugelaanvaller van Tottenham Hotspur iets kan toevoegen aan het spel van het elftal van trainer Erik ten Hag. Collega-analist Jan van Halst heeft echter grote twijfels bij een eventuele wintertransfer van de Oranje-international. Ajax zag maandag overigens een eerste bod van omgerekend achttien miljoen euro op Bergwijn afgewezen worden door de leiding van Tottenham.

"Als je zonder de Afrika Cup naar Ajax kijkt, dan heb je Sébastien Haller, Antony en Dusan Tadic", concludeert Van Halst maandag in Rondo van Ziggo Sport. De voormalig middenvelder van Ajax weet dan ook niet of er voldoende perspectief is voor Bergwijn, mocht hij daadwerkelijk terugkeren in Nederland. "Waar komt hij dan te spelen? Dan gaat hij straks wéér niet spelen", verwijst Van Halst naar het feit dat de buitenspeler bij Tottenham niet over een vaste plaats beschikt.

Ajax doet een poging om Bergwijn los te weken van Tottenham Hotspur, maar waar moet hij eigenlijk gaan spelen? ?? Hebben de Amsterdammers iets aan de aanvaller in de huidige selectie? ??#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/3QUkeAZTxr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2022

De Boer is een andere mening toegedaan wat betreft Bergwijn. "Ik vind hem een goede speler", zo oordeelt de analist. "Bij Tottenham heeft hij ups en downs gehad, maar het is wel een jongen met potentie. Haller is er niet (vanwege de Afrika Cup, red.) en natuurlijk hebben ze Brian Brobbey gehaald, maar het is maar afwachten of hij het gaat leveren. Je hebt Tadic nog achter de hand als spits, maar er komen ook belangrijke weken aan. Dan heb je met Bergwijn een goede speler, die kan ook achter of in de spits spelen."

In de optiek van De Boer heeft Bergwijn geen tijd nodig om zich aan te passen aan de omstandigheden en het spel bij Ajax. "Het is ook een Nederlander, dus het is niet zo dat hij in een hele andere setting komt. Hij kent de omgeving. Bergwijn is ook bij Ajax opgegroeid als jeugdspelertje. Hij kent het er en waarschijnlijk heeft hij er ook nog vrienden rondlopen."