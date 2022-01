Ajax komt eindelijk met officieel bod op Steven Bergwijn

Maandag, 10 januari 2022 om 17:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:10

Ajax heeft een bod van vijftien miljoen pond, omgerekend bijna achttien miljoen euro, uitgebracht op Steven Bergwijn, zo meldt De Telegraaf. Daarop is ook direct een afwijzing gekomen van Tottenham Hotspur: de Londenaren willen een hoger bedrag zien voor de 24-jarige vleugelspits. Ajax komt waarschijnlijk terug met een nieuw bod.

Bergwijn moet Ajax gaan ondersteunen in de eindsprint die door de Amsterdammers in de tweede seizoenshelft moet worden ingezet. Er is de club alles aan gelegen om als landskampioen opnieuw de torenhoge Champions League-startpremie op te strijken. Deze maand staan de belangrijke uitwedstrijden tegen FC Utrecht (16 januari) en PSV (23 januari) op het programma. Ajax hoopt Bergwijn zeker in Eindhoven al op te kunnen stellen, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tottenham gaat dus niet akkoord met achttien miljoen euro, maar Marc Overmars verwacht alsnog zaken te kunnen doen met the Spurs. Omdat Bergwijn in de winterse transferperiode mag vertrekken, rekent de directeur spelerszaken van Ajax erop dat de vleugelspits mag vertrekken voor een lager bedrag dan de 30 miljoen euro die PSV precies twee jaar geleden ontving.

Hoewel De Telegraaf eerder de verwachting uitsprak dat Ajax pas zou gaan handelen als David Neres is verkocht, komen de Amsterdammers toch al in actie. Overmars werkt nog altijd aan de verkoop van Neres, voor wie Shakhtar Donetsk in de markt is. Volgens het Braziliaanse UOL heeft Ajax een bod van vijftien miljoen euro inclusief bonussen wel afgewezen.