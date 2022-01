Ajax krijgt opvallend nieuws van Romano: Tottenham wil van Bergwijn af

Zondag, 9 januari 2022 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:00

Tottenham Hotspur wil Steven Bergwijn in januari nog verkopen, meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondagavond. Een opvallend bericht, daar Sky Sports eind afgelopen kalenderjaar nog schreef dat een exit van de Nederlander in januari niet tot de opties behoorde vanwege de personele problemen en een vol voetbalprogramma van de club. Toch lijkt Bergwijn nu te mogen denken aan een nieuwe uitdaging.

“Tottenham heeft besloten om Steven Bergwijn te verkopen”, schrijft Romano op Twitter. Volgens de journalist zijn diverse clubs geïnteresseerd in de diensten van de vleugelaanvaller. Al eerder werd bekend dat Ajax bovengemiddelde interesse heeft in Bergwijn, daar er zelfs al een formeel bod zou zijn neergelegd bij the Spurs. Laatstgenoemde ging in eerste instantie echter niet in op de geopperde deal van de Ajacieden.

Het nieuws over de plannen van Tottenham om tot verkoop van Bergwijn over te gaan is opmerkelijk. Afgelopen vrijdag leek de kans op een transfer van de buitenspeler nog te vervallen, aangezien manager Antonio Conte op de persconferentie aangaf dat Heung-Min Son een spierblessure opgelopen heeft en waarschijnlijk tot februari uitgeschakeld is. Tottenham heeft een bomvol programma en speelt in januari nog liefst vijf wedstrijden. Het zou kansen bieden voor Bergwijn, die volgens Conte zo goed als hersteld is van de kuitblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. "Hij voelt zich goed", zei Conte nog.

Journalist Mike Verweij zei vrijdagavond in de podcast Kick-Off van De Telegraaf overigens dat het, ondanks de berichtgeving uit Engeland, nog te vroeg is om een transfer uit te sluiten. Hoewel Verweij eerder sprak over een huurdeal met Tottenham Hotspur, sluit de journalist ook een definitieve transfer niet uit. "Vanuit het kamp-Bergwijn zal er geen actie ondernomen worden, omdat hij al twee keer eerder in de startblokken stond om naar Ajax te gaan", aldus Verweij. "Toen hij nog speler was van PSV en afgelopen zomer, in het geval dat Ajax een akkoord zou bereiken met the Spurs. Om een derde teleurstelling te voorkomen, wachten ze nu totdat beide clubs een akkoord hebben. Dan is Bergwijn zeker bereid om naar Ajax te komen, dat ziet hij zeker zitten."