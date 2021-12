Carlo Ancelotti ziet gevallen ster eindelijk imponeren: ‘Hij is terug’

Donderdag, 23 december 2021 om 13:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:41

Carlo Ancelotti heeft mooie woorden over voor Eden Hazard na het gewonnen duel met Athletic Club van afgelopen woensdag (1-2). De dertigjarige aanvaller had voor de tweede maal op rij een basisplaats bij Real Madrid en vervulde zijn rol met verve volgens de Italiaanse oefenmeester. Spaanse media zijn echter verdeeld over Hazard, die zoveel moeite heeft om zijn vorm van bij Chelsea te hervinden.

"Natuurlijk is Hazard goed voor het team", steekt Ancelotti van wal. "Hij heeft gevochten, hij was dreigend..." De trainer doet er zelfs nog een schepje bovenop. "Hij is terug." Ook de defensieve arbeid van Hazard kon Ancelotti bekoren. "Ze (Hazard en ploeggenoot Vinícius Júnior, red.) hebben goed begrepen wat het team moet doen in een verdedigende fase. Ze hebben gezwoegd en klasse werk afgeleverd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Marca en AS zien vooruitgang bij de Belg. "Hazard liet in het San Mamés zien nog steeds zijn momentjes te hebben", schreef eerstgenoemde. AS prijst juist de werklust van de dribbelaar die in 2019 voor 115 miljoen euro overkwam van Chelsea. Mundo Deportivo en Sport lijken minder onder de indruk van Hazards optreden. Van laatstgenoemde krijgt hij een vijf; de ander vindt 'dat Hazard verzuimd heeft zijn kans te grijpen terwijl de halve selectie eruit ligt'.

Bij eerstvolgende wedstrijd van Real Madrid (op 2 januari tegen Getafe) worden Rodrygo, Marco Asensio en Gareth Bale weer terug verwacht in de selectie van Ancelotti. De concurrenten van Hazard op de vleugel ontbraken de afgelopen twee duels vanwege een coronabesmetting. In dat kader zijn de Spaanse media eensgezind: ze verwachten allen dat Hazard dan weer plaats moet maken in de basiself. Hazard kwam dit seizoen vooralsnog tot twaalf duels in LaLiga, waarin hij nog niet wist te scoren.