De Telegraaf meldt ‘opmerkelijke constructie’ in deal rond Brian Brobbey

Maandag, 20 december 2021 om 16:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

Brian Brobbey staat op het punt om terug te keren naar Ajax, zo werd maandagmiddag bekend na berichtgeving door onder meer BILD. De aanvaller van RB Leipzig zou afgelopen weekend afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten en op weg zijn naar Ajax. Volgens De Telegraaf gaat het om een huurconstructie en hebben de Amsterdammers geen optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick Off.

Domenico Tedesco, die twee weken geleden werd aangesteld als trainer bij Leipzig als opvolger van Jesse Marsch, zou alleen spelers in de selectie willen die volledig gefocust zijn op Leipzig. Een ontevreden Brobbey past dan ook niet in dat ideaalbeeld. "Het besef is doorgedrongen bij Leipzig dat Brobbey echt niet wil blijven", aldus Verweij. "Wat moet je met een speler die met de ziel onder de arm loopt? Bij Leipzig waren ze met een project bezig, maar dat is voor Brobbey nooit een succes geworden. Het is te hopen dat hij bij Ajax veel minuten krijgt, want elke jonge speler is gebaat bij veel speeltijd. "

Verweij noemt het 'opmerkelijk' dat Ajax geen optie tot koop heeft bedongen. "Het gaat om een huurperiode. Misschien dat ze daar later nog uitkomen, maar het gaat in eerste instantie om een half jaar." Volgens chef voetbal Valentijn Driessen hangt de uiteindelijke transfersom samen met het vervolgtraject. "Als hij Sébastien Haller dadelijk uit de basis verdrijft en hij scoort er twintig dit seizoen, dan ben je gek als je hem niet koopt als je hem voor vijftien miljoen euro kunt krijgen. Je moet kijken of je het geld kunt terugverdienen."

Volgens BILD heeft Brobbey zaterdag na afloop van de verloren competitiewedstrijd tegen Arminia Bielefeld (0-2) afscheid genomen van de spelersgroep middels een knuffel in de kleedkamer. De aanvaller hoopte op een ommekeer bij Leipzig met de trainerswissel, maar komt ook onder Tedesco amper aan spelen toe. Een terugkeer bij Ajax is voor Brobbey dan ook de enige oplossing, zo klinkt het. "Na de dramatische eerste seizoenshelft (tiende plaats in de Bundesliga, red.), betekent een exit van Brobbey het volgende faillissement voor RB Leipzig", schrijft de Duitse boulevardkrant.