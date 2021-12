Real Madrid verslikt zich in de nummer negentien van Spanje

Zondag, 19 december 2021 om 22:58 • Mart van Mourik

Real Madrid heeft zondagavond puntenverlies geleden in LaLiga. In het Santiago Bernabéu wist de Koninklijke geen gat te vinden in de defensie van Cádiz: 0-0. Daarmee kwam de indrukwekkende zegereeks van tien wedstrijden ten einde. Desalniettemin behoudt lijstaanvoerder Real een voorsprong van zes punten op naaste achtervolger Sevilla, die overigens nog wel een wedstrijd tegoed heeft ten opzichte van de koploper.

Het was puzzelen geblazen voor trainer Carlo Ancelotti, daar een groot deel van de selectie positief had getest op het coronavirus. Ten opzichte van het gewonnen duel met Atlético Madrid stond Lucas Vázquez geposteerd op de rechtsbackpositie. Aan de rechterkant op het middenveld was Luka Modric afwezig. Zijn honneurs werden waargenomen door Federico Valverde. Verder had Ancelotti een basisplaats in petto voor Eden Hazard, die de positief geteste Marco Asensio verving.

De eerste doelpoging in de wedstrijd kwam van de voet van Vinícios Júnior, die zijn inzet geblokt zag worden door Juan Cala. Na een kwartier spelen probeerde Toni Kroos van afstand een doorbraak te forceren; zijn schot ging echter rakelings over. Valverde hoopte doelman Jeremías Ledesma eveneens van afstand te verschalken, maar ook ditmaal miste het schot richting. Het feit dat Real Madrid met speldenprikjes van buiten het zestienmetergebied probeerde de wedstrijd open te breken was veelzeggend. Bij de thuisploeg ontbrak het aan creativiteit, terwijl de defensie van Cádiz uitstekend georganiseerd stond.

Het eerste bedrijf kende weinig hoogtepunten. Wel kwam Casemiro nog goed weg na een tackle van achteren op het been van Iván Alejo. Arbiter Santiago Latre vond een gele kaart volstaan. Het was overigens wel de vijfde prent van het seizoen voor de Braziliaan, die daardoor geschorst is voor het treffen met Athletic Bilbao. Ook na de rust bleef Real de bovenliggende partij, maar het ontbrak bij de Madrilenen aan scherpte in de afronding. Ledesma bracht redding op een schot van Hazard, terwijl de sluitpost na een uur spelen ook voorkwam dat Vinícius een individuele actie bekroonde met een doelpunt. Uiteindelijk slaagde Real er niet meer in de uitblinkende Ledesma te verschalken.