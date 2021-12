Interview Berghuis schiet in verkeerde keelgat bij vernietigende Van Hanegem

Zondag, 19 december 2021 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Willem van Hanegem is verbaasd over de uitspraken van Steven Berghuis na afloop van Feyenoord - Ajax (0-2). Voor de camera van ESPN uitte Berghuis zijn frustraties over uitspraken die voormalig assistent-trainer Cor Pot van Feyenoord deed in de laatste maanden van het afgelopen seizoen. Door de uitlatingen van Pot ontstond veel onvrede bij de aanvaller van Ajax. Van Hanegem is van mening dat Berghuis zich eerder had moeten uitspreken over de kwestie. Ook arbiter Dennis Higler wordt van felle kritiek voorzien.

“Feyenoord tegen Ajax, het was echt niet om aan te zien”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik vond eigenlijk alleen scheidsrechter Dennis Higler nog slechter. Waarom die nou De Klassieker moest fluiten, is mij een raadsel. Toen hij Antony een tik op het hoofd zag geven van Tyrell Malacia en het prima vond, wist ik al voldoende. Een middagje marchanderen zou het worden en dat gevoel heeft hij nooit weggenomen.”

Steven Berghuis over frustraties bij Feyenoord vorig seizoen:



"Dan bedoel ik Cor Pot, die heeft het mij heel moeilijk gemaakt" — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

“Bij Steven Berghuis kreeg ik ook een slecht gevoel”, vervolgt de Kromme. “Verleden week riep ik nog dat hij het niet zelf zou moeten opzoeken qua gedrag, maar als ik hem dan na afloop voor de camera’s zie staan, vraag ik me wel af wat zijn bedoeling nou precies was. Ze hadden het hem zo moeilijk gemaakt, vooral Cor Pot, jammerde hij. Nou, laten we één ding nog eens vaststellen. Zoals bij Feyenoord krijgt Berghuis het echt nergens meer. Nooit. Hij was daar God in Frankrijk. Zelfs als hij niet meedeed, durfden zijn medespelers geen vrije trappen meer te nemen want dan nog had hij boos kunnen worden.”

“Ik heb wekenlang opgeroepen om Berghuis met rust te laten, dat bedreigingen te gek voor woorden zijn en dat is nog steeds zo. Maar Berghuis had vorig jaar toen hij bij Feyenoord speelde zijn zegje moeten doen. Nee, toen was het één groep en klopten de media alles op. Nu is hij weg, komt hij als Ajacied terug in de Kuip, laat hij helemaal niets zien, trapte al weer voorzichtig de bal weg na zijn wissel en dan komt hij ook nog even fijntjes vertellen aan wie het allemaal wel en niet lag vorig jaar in de Kuip. En de berichtgeving rond zijn persoontje, daar was ook van alles mis mee. Nou, nee hoor. Je trekt van Feyenoord naar Ajax, alleen dáár zit de woede bij veel mensen”, besluit Van Hanegem.

Berghuis werd na afloop gevraagd of hij in dienst van Ajax nog steeds 'het schoffie' is dat hij voorheen was. "Dat zit er nog steeds in en gaat nooit weg, denk ik", zegt Berghuis, die in 23 officiële wedstrijden voor Ajax nog geen kaart pakte, maar bij Feyenoord gemiddeld iedere 6 duels op de bon werd geslingerd. "Vorig jaar verloren we op een gegeven moment vaker dan we wonnen en zat er in de hele ploeg heel veel frustratie. Ook door een aantal mensen dat zich in de laatste weken in de media heeft geroerd. En dan bedoel ik eigenlijk Cor Pot."