Perez: ‘Hij moet 150 miljoen kosten, maar hij was niet om aan te gluren’

Zondag, 19 december 2021 om 17:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:38

Kenneth Perez is geschrokken van het niveau in De Klassieker. Op bezoek bij Feyenoord was Ajax met 0-2 te sterk, al is de analyticus van mening dat het Eredivisie-duel geen winnaar verdiende. Aan Amsterdamse zijde vielen Dusan Tadic en Antony in negatieve zin op voor Perez, terwijl Mario Been zich boos maakt om een niet gegeven penalty naar aanleiding van een vermeende handsbal van Perr Schuurs.

“Hij was wel echt erbarmelijk slecht vandaag”, zegt Perez wanneer Tadic, die vanaf elf meter voor de 0-2 zorgde, in beeld komt tijdens de nabeschouwing op ESPN. “Echt schandalig slecht. In alle aspecten. En dit zijn dan de beste spelers die er zijn. En dan die Antony… 150 miljoen euro moet hij misschien wel kosten, maar hij was ook echt niet om aan te gluren vandaag. Het hoort een echte spannende, goede en belangrijke wedstrijd te zijn… Ajax was vandaag de gelukkigste en heeft dan gewonnen. Maar je mag toch wel wat verwachten? Wij moeten dan gaan analyseren en op zoek gaan naar lichtpuntjes, maar er is niks te vinden in deze wedstrijd.”

Net als in de rust is Been ook na afloop teleurgesteld in het niveau dat beide teams op de mat legden. “Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Het was echt erbarmelijk slecht van beide kanten. Ongelooflijk slecht, slordig, alleen maar balverlies. We hebben het vaak over de kleinere clubs in de Eredivisie en dan denken we: pff, waar zitten we naar te kijken? Maar als dit dan de nummer twee en de nummer drie zijn… Wintermoeheid mogen we het niet noemen, maar zo zag het er wel uit.” Been windt zich daarnaast op over een specifiek moment in de wedstrijd: de niet bestrafte ‘handsbal’ van Schuurs.

In de zestigste speelminuut kreeg de centrumverdediger van Ajax een bal via zijn eigen lichaam op de hand in het zestienmetergebied, maar arbiter Dennis Higler kende, zoals de regels voorschrijven, geen strafschop toe. "Niemand weet het toch meer?", doelt Been op de spelregels. "Dit is toch belachelijk? Het is knulligheid, als je hem via je eigen lichaam op de hand krijgt is het toch ook hands? Ik kan hier nog steeds boos om worden." Perez kan zich vinden in de woorden van zijn collega. “Onkunde wordt beloond. Het is de regel, ik weet het. Maar dan zie je zo'n penalty bij Heerenveen die nergens op slaat. Onkunde wordt niet bestraft en iets wat nergens op slaat wordt wel bestraft."