Ten Hag betreurt ‘irreëel verwachtingspatroon’ rondom zondebok van Ajax

Vrijdag, 17 december 2021 om 08:21 • Laatste update: 08:33

Ryan Gravenberch ligt bij een deel van de aanhang van Ajax flink onder vuur. De middenvelder krijgt de laatste weken uit veel hoeken kritiek op zijn spel. Waar het spel van Ajax op rechts over het algemeen vloeiend verloopt, daar gaat het aan de linkerkant met Daley Blind, Gravenberch en Dusan Tadic stroperiger. Blind en Tadic lijken, wellicht op basis van hun bewezen diensten, echter minder kritiek te krijgen dan Gravenberch.

“Sommige wedstrijden was het aan die zijde inderdaad een stuk minder, maar thuis tegen Besiktas en Borussia Dortmund was mijn linkerkant heel erg goed. Het is wisselend”, wordt Erik ten Hag door De Telegraaf en het Algemeen Dagblad geciteerd. De trainer van Ajax betreurt de kritiek aan het adres van de negentienjarige Gravenberch. “Of hij 19 of 25 is, doet voor mij niet ter zake. Maar ik vind dat er een irreëel verwachtingspatroon is neergezet, omdat ook hij heel snel is gekomen.”

“Daar kan hij niet altijd aan voldoen, maar ik vind niet dat Ryan minder goed speelt dan vorig seizoen.” Niet alleen supporters zijn dit seizoen kritisch op Gravenberch, die inmiddels 84 officiële duels in de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam heeft staan. Ook analisten als Kenneth Perez en Marco van Basten zetten regelmatig vraagtekens. Laatstgenoemde vond het ‘echt ongepast’ dat de middenvelder na de 0-5 zege op Fortuna Sittard aangaf dat hij kampt met concentratieproblemen als een wedstrijd ogenschijnlijk gelopen is.

Gravenberch blijft naar eigen zeggen ‘heel rustig’ onder alle aandacht, zo vertelde hij in november in een interview met Voetbal International. “Het is natuurlijk anders dan in de jeugd, dan kan je nog een beetje anoniem over straat. Dat is nu misschien wel anders, maar meer ook niet. Ik volg ook niet zoveel meningen van anderen over mij. Soms krijg ik het wel doorgestuurd, maar ik hou me er niet zo mee bezig. Of het nou positief of negatief is. Ik ga ook niet zweven of zo, dat zit helemaal niet in mijn karakter.”

“En mocht ik daar ooit ook maar aan denken, dan weet ik dat mijn familie me wel weer naar de grond trekt.” Gravenberch wordt sinds deze week in verband gebracht met Juventus, dat op zoek is naar nieuwe impulsen voor het middenveld. Voorlopig is Gravenberch bij Ajax nog in het bezit van een contract dat medio 2023 afloopt. Ajax wil die verbintenis graag verlengen, maar Mike Verweij - Ajax-watcher voor De Telegraaf - zei eerder dat er dan wel moet worden ingestemd met een gelimiteerde transfersom.

“Ik ben hier voor mijn gevoel nog niet klaar, kan nog veel leren, en wil nog veel prijzen pakken met de club”, zei Gravenberch, die zijn zakelijke belangen door Mino Raiola laat behartigen, in november. “Ik ben heel happy hier en wil dan ook echt nog niet weg. We zijn ook met de club in gesprek over een nieuw contract. Daar zit beweging in en hopelijk komt dat goed. Ik wil graag bij Ajax blijven en de gesprekken lopen.”