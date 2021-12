Teun Koopmeiners: ‘Mijn vertrek bij AZ is niet heel fijn verlopen'

Woensdag, 15 december 2021 om 07:33 • Laatste update: 07:47

Teun Koopmeiners vindt dat zijn vertrek bij AZ ‘niet heel fijn’ is verlopen. De transfer van de 23-jarige middenvelder naar Atalanta kwam pas op de voorlaatste dag van de transferwindow rond, nadat zijn naam de hele zomer was gelinkt aan een vertrek uit Alkmaar. Koopmeiners zegt in gesprek met Voetbal International dat hij had gehoopt dat AZ meer zijn ‘morele kant’ had getoond, omdat hij een jongen van de club is.

“Ik zal eerlijk zijn: mijn vertrek bij AZ is niet heel fijn verlopen. Niet zoals ik had gehoopt. Achteraf hebben we alles gelukkig gladgestreken. Maar tijdens de onderhandelingen liepen onze belangen ver uiteen. Dat is logisch en jammer tegelijk”, vertelt Koopmeiners. Uiteindelijk telde Atalanta twaalf miljoen euro neer om de middenvelder naar Italië te halen. Hij speelde dit seizoen nog vier wedstrijden voor AZ en maakte na het duel met sc Heerenveen in tranen bekend dat hij zou gaan vertrekken.

“Natuurlijk snap ik dat AZ voor de hoofdprijs wilde gaan. Maar corona heeft impact op de bedragen die clubs kunnen uitgeven. Uiteindelijk hebben alle partijen bij de deal ingeleverd, waardoor het alsnog kon doorgaan”, geeft Koopmeiners te kennen. Hij benadrukt dat dit echter niet zonder slag of stoot ging. “Meestal deed mijn zaakwaarnemer de gesprekken met Max (Huiberts, technisch directeur van AZ, red.), zodat ik me op het voetballen kon concentreren. Maar soms pakte ik zelf de telefoon of stuurde ik een bericht.”

“Niet om druk uit te oefenen, maar om mijn gevoel over de situatie uit te spreken. We hadden vooraf afgesproken dat we alles tegen elkaar konden zeggen, positief en negatief. Dat was niet altijd even leuk, maar dan ben je in ieder geval duidelijk tegen elkaar. In die tijd heb ik geleerd dat ideaalplaatjes niet bestaan in het profvoetbal”, stelt Koopmeiners. Voorlopig speelde hij achttien wedstrijden in het shirt van Atalanta, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.