Ajax loopt eerste blauwtje bij RB Leipzig voor Brian Brobbey

Maandag, 13 december 2021 om 19:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:45

Ajax en RB Leipzig lijken vooralsnog niet tot een akkoord te komen over de transfer van Brian Brobbey. De spits staat in de belangstelling van de Amsterdammers, maar een eerste gesprek heeft niets opgeleverd, weet journalist Mike Verweij. De clubwatcher van De Telegraaf voegt daaraan toe dat er deze week nieuwe gesprekken zullen volgen. Naast Brobbey hoopt Ajax ook Steven Bergwijn deze winter terug naar Nederland te halen.

De gesprekken over een terugkomst van Brobbey in Amsterdam hebben tot op heden niks opgeleverd. "Ajax heeft nul op het rekest gekregen bij RB Leipzig voor Brian Brobbey", vertelt Verweij maandagmiddag in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Maar Ajax geeft niet op en gaat deze week opnieuw in gesprek met Leipzig, want Brobbey wil dolgraag naar Ajax en Ajax wil hem graag terug. Er is een gesprek geweest tussen beide clubs, maar Leipzig heeft gezegd dat ze hem voorlopig willen houden."

Al weken klinken geruchten over de mogelijke terugkeer van Brobbey bij Ajax. De negentienjarige spits komt bij RB Leipzig, waarvoor hij sinds 1 juli speelt, niet veel aan spelen toe. Erik ten Hag liet al voorzichtig doorschemeren wel iets te voelen voor een terugkeer van Brobbey. "Als wij onze selectie kunnen versterken, dan zullen we dat doen", aldus de Ajax-trainer eerder deze maand. "Natuurlijk zijn we aan het kijken. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Het moet alleen wel dé optie zijn, Zoals vorig jaar met Haller, dat is wat je wil. Het is niet om even je selectie aan te vullen."

Ajax moet het van 9 januari tot 6 februari stellen zonder Sébastien Haller, die met Ivoorkust actief zal zijn op de Afrika Cup. De Amsterdammers zijn gebaat bij een kwaliteitsimpuls in de punt van de aanval, daar Danilo zijn kans vooralsnog niet lijkt te grijpen op de momenten dat hij het vertrouwen krijgt van Ten Hag. Brobbey, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Leipzig, werd zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (4-1 winst) zeven minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door Domenico Tedesco. Het was de eerste keer dat de nieuwe trainer op de bank zat bij Leipzig.