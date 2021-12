Dirk Kuyt benoemt het zwakke punt in het spel van Frenkie de Jong

Woensdag, 8 december 2021 om 23:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:49

Dirk Kuyt vindt dat Frenkie de Jong te weinig aanvallend denkt. De analist zag de 24-jarige middenvelder in de afgang tegen Bayern München woensdag (3-0 verlies) continu het spel proberen te verleggen, maar had volgens hem meer richting de goal kunnen spelen. Collega-analist Ron Vlaar ziet het anders: hij vindt juist dat het spel van Barcelona niet bij De Jong past in plaats van andersom.

“Zijn aannames zijn altijd om het spel weer te verleggen”, begint Kuyt zijn analyse van De Jong op RTL 7. “Ik zou zo graag zien dat hij zijn aannames naar de goal tóé neemt, om in scoringspositie te komen.” Kuyt laat een moment zien waar De Jong achter de defensie van Bayern lijkt te komen. In plaats van richting het doel te gaan, kiest de middenvelder voor een pass achteruit. “Vandaag heeft hij geen moment gekeken of er een mogelijkheid was om te schieten. Ik zou zo graag dat vervolg zien, want het is en blijft een fantastische speler die gewoon in de absolute top van Europa thuishoort. Dat begint met de durf, en als iemand durf in zijn spel heeft is het Frenkie de Jong wel.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij voetbalt nu alsof hij vijftig kilo aardappels op zijn rug heeft”, oordeelt Vlaar. De oud-international zou De Jong een vertrek allesbehalve afraden. “Je weet wat hij kan brengen, maar in dit elftal komt het gewoon niet tot uiting. Ik denk dat hij totaal niet op zijn plek is op dit moment.” “Zou jij hem adviseren om weg te gaan dan?”, stelt presentator Humberto Tan. “Nou, ik denk dat hij zich nog wel eens achter de oren krabt. Denk je niet dat Frenkie op een andere manier zou voetballen in een team als Bayern?”

Ook Tan zelf vindt een vertrek van De Jong niet onaannemelijk, gegeven de financiële problemen van Barcelona. “Je komt als Barcelona zich niet kwalificeert voor de volgende ronde van de Champions League toch in een situatie terecht waarin de club een hoop geld misloopt. Dan moeten ze ook gaan kijken waar nog wat geld te halen valt: het kapitaal loopt rond op het veld.”