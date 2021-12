Brands-aankoop Gray dompelt Arsenal in extremis in diepe rouw

Maandag, 6 december 2021 om 22:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:12

Arsenal heeft maandagavond in extremis verloren van het kwakkelende Everton: 2-1. Kort voor het rustsignaal tekende Martin Ödegaard voor de openingstreffer van de ontmoeting op Goodison Park. Tien minuten voor het einde trok Richarlison de stand gelijk. In blessuretijd zorgde Demarai Gray zelfs voor de winst van de laagvlieger uit Liverpool. De thuisploeg zal desondanks met gemengde gevoelens terugkijken op de nederlaag tegen the Gunners, want tot tweemaal toe werd een doelpunt van Richarlison afgekeurd wegens buitenspel. In beide gevallen zorgde de VAR ervoor dat Everton verstoken bleef van een treffer, maar dat bracht de zege desondanks niet in gevaar. Arsenal blijft op de zevende plaats staan in de Premier League. De ploeg van manager Rafael Benítez is na maandagavond de nummer twaalf.

Pierre-Emerick Aubameyang, die donderdag tegen Manchester United (3-2 nederlaag) teleurstellend presteerde, was door manager Mikel Arteta op de bank geposteerd. In plaats daarvan fungeerde Alexandre Lacazette als aanvalsleider van de Noord-Londense club. De omzetting echter leverde Arsenal in de openingsfase nauwelijks kansen op. Everton toonde zich juist gevaarlijker in aanvallend opzicht en een minuut voor rust leek Richarlison voor de 1-0 te zorgen, uit een afgemeten voorzet van Andros Townsend. De VAR greep echter in en het openingsdoelpunt werd geannuleerd door arbiter Mike Dean. Kort daarna schoot Ödegaard beheerst raak in de korte hoek na een vlotte counter van Arsenal: 0-1. Teleurstelling alom dus bij de fans van de thuisclub halverwege.

Demarai Gray ?? Wat een heerlijke goal in de extra tijd ?? Everton lijkt opnieuw te gaan winnen van Arsenal ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVEARS pic.twitter.com/rqHmJsGUus — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 6, 2021

De VAR zat Everton na bijna een uur spelen andermaal in de weg, toen bleek dat Richarlison een teenlengte buitenspel stond. De getergde Braziliaan bleef desondanks vol goede moed en zag zijn inzet beloond worden in de slotfase van het duel dat bol stond van de incidenten. Een schot van Gray kwam via de lat terug het veld in en Richarlison was er als de kippen bij om al koppend de gelijkmaker aan te tekenen. Het doelpunt zorgde voor vreugdetaferelen op Goodison Park, terwijl bij de bezoekers Aubamyang als invaller zijn opwachting maakte. Lacazette maakte plaats voor hem in de aanval van Arsenal.

Arsenal leek een punt mee te nemen uit Liverpool, maar Gray had andere plannen. De vleugelaanvaller, door de vertrekken technisch directeur Marcel Brands afgelopen zomer opgepikt bij Bayer Leverkusen, zag een schot via de paal in het doel van Aaron Ramsdale belanden: 2-1. Arsenal was geknakt door de treffer in de derde minuut van blessuretijd en voor de Londense club is het alweer de vijfde nederlaag van dit Premier League-seizoen en de tweede nederlaag in vijf dagen tijd.