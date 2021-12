‘Grote oplossing’ Roger Schmidt hoog op lijstje van Bundesliga-club

Donderdag, 2 december 2021 om 13:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:11

Roger Schmidt staat in de nadrukkelijke belangstelling van Hertha BSC, zo meldt Kicker. De 54-jarige trainer van PSV wordt genoemd als ‘grote oplossing’ voor de Berlijnse club vanaf het aankomende seizoen. Schmidt beschikt over een aflopend contract bij de Eindhovenaren en heeft nog altijd geen akkoord weten te bereiken over een nieuwe verbintenis.

Fredi Bobic, sportief directeur van Hertha BSC, ontsloeg onlangs Pál Dárdai als trainer en gaf zijn vervanger Tayfun Korkut een contract tot het einde van het seizoen. Het gaf Bobic de tijd om te zoeken naar de ‘grote oplossing’ die de supporters van de club al een tijdlang verlangen. Schmidt zou een van de topkandidaten zijn om die Alte Dame richting de top te loodsen. Hertha BSC bevindt zich momenteel op een veertiende plaats in de Bundesliga na dertien wedstrijden spelen.

Naast Hertha BSC zouden ook Eintracht Frankfurt en RB Leipzig hengelen naar de diensten van Schmidt, zo schreef BILD begin november al. PSV heeft al voorzichtig gezegd graag langer met de Duitser door te willen, maar de trainer aarzelt. Schmidt, die met zijn club momenteel op een derde plaats staat in de Eredivisie, is naar verluidt op de hoogte van de interesse uit zijn thuisland. Tussen 2014 en 2017 was de oefenmeester al werkzaam bij Bayer Leverkusen.

Ook Edin Terzic en David Wagner zouden hoog op het lijstje staan van Bobic. Eerstgenoemde is momenteel technisch directeur bij Borussia Dortmund en leidde diezelfde club tussen december 2020 en juni 2021 als interim-trainer, na het ontslag van Lucien Favre. Wagner stond voor het laatst aan het roer in de Bundesliga bij Schalke 04, waar hij in september 2020 zijn congé kreeg. De Duits-Amerikaanse trainer staat momenteel vierde met BSC Young Boys in de Zwitserse Super League.