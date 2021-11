Barcelona en Koeman akkoord over afbetaling; Sport onthult bedrag

Vrijdag, 26 november 2021 om 12:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Barcelona heeft overeenstemming bereikt met de belangenbehartigers van Ronald Koeman over het uitbetalen van diens salaris, meldt Sport. De Catalaanse club heeft toegezegd dat de Nederlander voor het einde van het jaar tien miljoen euro tegemoet kan zien. Eerder werd gemeld dat Koeman twaalf miljoen euro mee zou krijgen van Barcelona. Ook assistent-trainers Alfred Schreuder en Henrik Larsson worden volledig uitbetaald.

Er was veel te doen over de afkoopsom van Koeman. President Joan Laporta wenste de oefenmeester, die eind oktober werd ontslagen als trainer van Barça, al in een eerder stadium de laan uit te sturen, maar dat liet de lege schatkist van de club niet toe. Het weerhield Laporta er niet van om de Nederlander na de nederlaag tegen Rayo Vallecano alsnog zijn congé te geven. El País maakte eerder melding van een bedrag van twaalf miljoen euro, maar dat valt nu dus lager uit.

Volgens Sport heeft Barcelona nooit een probleem gemaakt van de afwikkeling van de contracten. De club heeft altijd de volledige medewerking verleend en heeft verzekerd dat het drietal voor 31 december 2021 het verschuldigde bedrag tegemoet kan zien. Los van de kosten van het ontslag van Koeman heeft Barcelona ook moeten betalen voor de aanstelling van Xavi. De voormalig middenvelder van de club, die het stokje overnam van Koeman, moest voor vijf miljoen euro worden losgeweekt bij Al-Sadd.

Mundo Deportivo en Marca wisten te onthullen dat Barcelona en Xavi samen hebben afgesproken dat ieder de helft van de afkoopsom zou betalen. De nieuwe Barça-trainer zal zijn inleg in de toekomst terugverdienen, daar Barcelona diverse promotieactiviteiten gaat ondernemen in Qatar. Mede door het dure ontslag van Koeman moet Xavi in Camp Nou naar verluidt genoegen nemen met een jaarsalaris van 2,9 miljoen euro. Xavi wist zijn eerste wedstrijd in LaLiga te winnen van Espanyol (1-0), maar bleef dinsdag in de Champions League steken op een 0-0 gelijkspel tegen Benfica.